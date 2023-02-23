參加內蒙冬令營 處處機會 台青想留大陸發展

「當然希望留在大陸學習與生活。」台青林景茂談起今年6月畢業後的打算，用非常肯定的語氣說，「繼續留在大陸讀博也提上日程。」

中新社報導，他是北京大學國際關係學院2021級碩士研究生，於2月14至20日在內蒙古自治區呼倫貝爾參加2023年大陸全國台聯第29屆台胞青年冬令營活動。

1999年出生的林景茂，在大陸求學逾5年。2017年起，他先是在廣東中山大學讀大學，2021年來到北京大學讀研，這期間他注意到，大陸到處都是機會，於是很自然地想到要留在大陸學習與工作。

談到此行來內蒙古的印象，他表示，原本就很嚮往，親臨後發現內蒙古比他想像的更加棒；合適的話，來內蒙古就業也是很好的選擇。

目前就讀陝西師範大學比較文學與世界文學專業的碩士研究生何季庭表示，2025年畢業後，想留在大陸發展，首選城市應該是西安，因有親戚，也有熟悉的人。

「我會留在大陸的南方城市工作並定居，但是我一定會經常來內蒙古玩的。」大學、研究所均就讀於暨南大學國民經濟學專業的謝學婷表示，來大陸這麼多年，自己學習到了很多，到處都有非常好的朋友，內蒙古此行讓她非常滿足。

對於台灣青年願意留在大陸學習和工作，大陸全國台聯聯絡部部長任揮表示，大陸歡迎各位台灣青年朋友繼續留在大陸學習深造、創業興業，抓住蓬勃發展的歷史機遇。