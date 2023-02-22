中國對來自猴痘疫情國家機船貨物進行衛生處理

中國海關總署今天公告，對來自猴痘疫情發生國家（地區）且有被汙染或有被汙染可能的航空器、船舶、集裝箱（貨櫃）、貨物，應按規定程序接受衛生處理。公告有效期為6個月。

公告並表示，來自猴痘疫情發生國家（地區）的人員，如接觸過猴痘病例或出現發燒、寒戰、頭痛、嗜睡、乏力、背部疼痛、肌痛、淋巴結腫大、面部和身體大範圍皮疹等症狀，入境時應主動向海關申報，海關衛生檢疫人員將按規定程序採取醫學措施並開展採樣檢測。

中國海關總署官網22日發布「關於防止猴痘疫情傳入我國的公告」，作以上規定。

這項公告表示，這是為防止猴痘疫情傳入中國，保護出入境人員的健康安全，根據中國「國境衛生檢疫法」及其實施細則等法律法規的規定，發布公告。

公告指出，2023年2月15日，世界衛生組織宣布多國猴痘疫情繼續構成「國際關注的突發公共衛生事件」。截至目前，全球已有110個國家（地區）報告了8萬5000多例猴痘確診病例，包含93例死亡病例。目前仍有30多個國家（地區）持續上報猴痘病例，其他一些國家（地區）則可能存在檢測和確診病例報告不足的情況。

中國大陸迄今僅通報1例猴痘境外移入確診病例。