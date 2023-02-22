國內遊估45.5億人次 入出境逾9千萬人次

根據中國旅遊研究院20日發布的藍皮書指出，預計今年大陸國內旅遊人數約45.5億人次，同比增長73%；全年入出境旅遊遊客人數有望超過9000萬人次，同比增一倍。

中新社報導，中國旅遊研究院20日發布《中國旅遊經濟藍皮書（NO.15）》。

中國旅遊研究院統計調查所助理研究員吳羽涵表示，2023年是推進文化和旅遊深度融合的破題之年，隨著政策放寬，民眾的出遊謹慎心態將逐漸消解，有理由對全年旅遊經濟保持樂觀的預期。 藍皮書指出，2023年春節假日旅遊市場的突出表現，奠定了全年旅遊經濟高開穩增的市場基礎。考慮到假日旅遊需求加上商務性旅行的剛性增長，預計二季度旅遊市場將進入預期轉強和供給優化的新通道。暑期則有望迎來全面復甦，避暑旅遊很可能接近甚至達到疫情前的同期水平。

藍皮書還提到，2023年入出境市場進入加速復甦的通道。入境方面，在相關政策的刺激下，潛在來華遊客需求明顯回升，伴隨著一帶一路沿線國家和地區相關商業活動的恢復，商務旅行將是近期和未來一段時間入境旅遊恢復的主力支撐。

出境方面，目前中國大陸試點恢復了大陸公民赴20個國家的出境團隊遊業務，部分東南亞國家接待了首批大陸遊客，出境旅遊熱度持續走高。

基於以上，藍皮書預計，2023年大陸國內旅遊人數約45.5億人次，同比增長73%，約恢復到2019年的76%；實現大陸國內旅遊收入約4兆元人民幣，同比增長約89%，恢復至2019年的71%；全年入出境旅遊遊客人數有望超過9000萬人次，同比增一倍，恢復至疫情前的31.5%。