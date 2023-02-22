故宮AR互動 邀你修繕養心殿

歷時近1年調研策劃，故宮AR元宇宙場景互動式電子出版物《我在故宮修文物》首款作品《妙頂金龍─彩畫之美》日前發布。體驗者可通過手機螢幕走進「紫禁妙境」元宇宙互動空間，上手「修繕」養心殿。

虛擬世界中的紫禁城，第一座搭建起來的建築是養心殿。故宮出版社工作人員解釋，故宮有眾多文物遺產門類，《我在故宮修文物》這一電子出版物系列的首批內容板塊，選擇明清官式建築的修繕保護。經過多輪論證，養心殿成為首座數字修繕體驗空間。

體驗者使用古建修繕館「妙頂金龍」黃銅守護權杖，即可打開沉浸式數位空間的大門。「這裡內嵌NFC晶片，體驗者打開相應的APP，輕觸權杖就能啟動身分。」工作人員介紹，再將手機鏡頭對準權杖正面的金龍圖案，螢幕裡就會出現一道虛實交融的「能量跨越門」，門內便是養心殿「紫禁妙境」空間。按照1比1原尺寸搭建的「紫禁妙境」中，體驗者可通過上下左右前後的自身位移，沉浸式踱步遊賞宮殿，還可開啟不同的任務線，圍繞「遊、史、修、美、傳」5個體驗主題，完成大型歷史現場的空間探索與古建彩畫學習。

體驗者可化身文物醫生與修繕官，按照傳統古建修繕步驟，與修繕師傅互動，完成守護使命，並將修繕紀念分享給更多人，助力中國傳統古建的修繕保護宣傳。

在元宇宙中建一座恢宏的大殿，背後有一群業界大咖助力。《我在故宮修文物》系列，邀請了故宮博物院古建部專家團開展學術支持，還請來專業科技人工智慧團隊，採用AI+AR、NFC芯片與區塊鏈加密、Marker圖像識別等技術，為故宮古建修繕內容進行高度精準的匹配及轉化。