葛洲壩2號機改造 導水機構下線

2月15日，全球結構尺寸最大的立式導水機構－最大直徑14.6公尺、裝配高度8公尺以上、總重量超過1000噸的葛洲壩大機改造項目2號機導水機構，在位於四川省德陽市的東方電機有限公司成功下線。

葛洲壩水電站共裝有21台軸流轉槳式水輪發電機組。2台機組單機容量17萬千瓦（簡稱「大機」），轉輪直徑11.3公尺，至今仍為全球最大；19台機組單機容量12.5萬千瓦（簡稱「小機」）。其中，6台小機、2台大機由東方電機自主研製。2台大機皆於1981年投運，曾獲大陸首屆國家科學技術進步獎特等獎。

2021年，2台大機已持續運行近40年，瀕臨理論運行壽命期限，為確保機組繼續安全穩定高效運行，業主啟動了專案改造工程，東方電機獲得改造訂單。2022年7月16日，17萬千瓦軸流轉槳式水輪發電機組更新改造項目首台機組順利投入商運。

此次更新改造，東方電機自主研發了大型軸流轉槳式機組全息監測和智能診斷系統，可即時直觀集中展示機組運行資料，實現機組運行狀態即時評估、運行趨勢預測、異常早期預警、故障智慧診斷，實現機組全生命周期管理。