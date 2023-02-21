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陸大學「一把手」頻換人 5天5位新校長、書記上任

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
包含上海交通大學等4所學校，近日都更換了一、二把手。圖為上海交大。（圖／取自上海交通大學官網）
包含上海交通大學等4所學校，近日都更換了一、二把手。圖為上海交大。（圖／取自上海交通大學官網）

大陸教育部近日頻頻宣布新的高校人事任命，在17日到21日就有5位校黨委書記、校長上任，涵蓋上海交通大學、復旦大學、東本林業大學、東北師範大學等校，其中兩位是副部級校長。

據大陸教育部官網，17日教育部人事司在東北林業大學宣布，宋文龍任該校校長、黨委副書記，李斌不再擔任校長、黨委副書記職務。宋文龍生於1973年8月，是工學博士、中共黨員，曾任東北林業大學黨委常委、副校長。

同日，東北師範大學也進行人事改組。由蘭恒斌接任黨委書記，徐海陽擔任校長、黨委副書記；楊曉慧不再擔任該校黨委書記職務，劉益春不再擔任校長、黨委副書記職務。蘭恒斌生於1966年10月，具法學碩士、中共黨員，曾任東北師範大學黨委副書記、紀委書記；徐海陽生於1978年8月，是理學博士、中共黨員，曾任東北師範大學黨委常委、副校長。

而2月21日則宣布，經中央批准，由裘新任復旦大學黨委書記（副部長級）；焦揚不再擔任黨委書記職務。上述決定由中央組織部副部長彭金輝21日到會宣布並講話，教育部副部長王嘉毅，上海市委副書記諸葛宇傑出席會議並講話。裘新生於1965年12月，具文學碩士、工商管理碩士，中共黨員，曾任上海報業集團黨委書記、社長，復旦大學黨委常務副書記（正局級）。

同日，官方還宣布經中央批准，丁奎嶺擔任上海交通大學校長（副部長級）、黨委副書記；林忠欽不再擔任上海交通大學校長、黨委副書記職務。上述決定亦是由彭金輝到會宣布並講話，教育部副部長王嘉毅，上海市副市長劉多出席會議並講話。

官方簡歷指出，丁奎嶺生於1966年3月，是理學博士、中共黨員、中國科學院院士，曾任中國科學院上海有機化學研究所所長，上海交通大學常務副校長（正局級）。

公開資料顯示，這次已是2023年第二波高校人事調整，此前在1月9日到11日，曾宣布新任中南財經政法大學黨委書記、華中師範大學黨委書記、北京中醫藥大學黨委書記、對外經濟貿易大學校長、北京交通大學黨委書記、北京交通大學校長等職位。

教育部 中共 復旦大學 院士

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