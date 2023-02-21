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中國沿海城市升溫3度 恐受海水衝擊

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
身為全球製造業大本營的中國沿海地區，相當容易受到氣候的威脅。(Photo maxstrz on Flickr used under Creative Commons license)
身為全球製造業大本營的中國沿海地區，相當容易受到氣候的威脅。(Photo maxstrz on Flickr used under Creative Commons license)

中國沿海城市恐因升溫受淹水之苦。美國氣象公司最新報告指出，在氣候變遷影響下，如果溫度上升攝氏3度，包括江蘇與山東等16個沿海地區恐將受到海水上漲衝擊影響，且江蘇省佔中國GDP10％，而美國最受影響的地區則是佛羅里達州。

衝擊全球製造業

據《CNN》報導，氣候風險公司XDI使用氣候模型與天氣與環境數據分析全球2600個以上地區，在2050年之前，因為溫度上升攝氏3度所帶來的經濟損失。

分析結果發現，目前貢獻全球經濟發展重要地區，恐將面臨海水上升、河水氾濫與森林野火威脅，而且在前20大最易受威脅地區中，中國便佔其中16個，其中工業化且佔中國GDP10％的江蘇省排名全球第一，其次是山東以及煉鋼大本營河北省，河南則排名第四。

該公司執行長哈丁表示，「全球製造業往亞洲遷移後，等於在原本就脆弱的地區大幅增加基礎設施投資，讓當地產業更容易受到氣候變遷的影響。」除了中國以外，風險最高的其他地區還包括第十名的美國佛羅里達、加州為19名與46名的紐約，印度則有9個地區排名前50名內。

多數地區易淹水

據《半島電視台》報導，哈丁指出，「我們已經感受到全世界各地氣候事件的明顯衝擊，而且程度只會繼續增加。」這次最受威脅的其他地區，還包括南美洲阿根廷的布宜諾斯艾利斯、亞洲越南的胡志明市與印尼的雅加達，歐洲風險最高地區則是德國的下薩克森邦，威尼斯所在地義大利的威內托則是排名歐洲第4高風險地區。

研究人員卡爾馬龍指出，「對於那些想要在這些地區建造工廠、建立供應鏈的人來說，必須要三思而後行，考慮極端氣候的風險。」

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氣候變遷

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