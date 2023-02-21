陸科學家賀建奎獲香港「高才通」 曾涉「基因編輯嬰兒」案

曾經因為「基因編輯嬰兒」引起不少爭議、甚至因為非法行醫罪在大陸獲刑入獄三年的大陸科學家賀建奎，近日已經獲得香港政府「高才通」計畫，可以進入香港發展。

據明報消息，賀建奎證實已獲批「高才通」（高端人才通行證計劃），赴港後會從事罕見遺傳病基因治療的科學研究。被問大陸服刑紀錄有否影響高才通申請、是否繼續研究改造基因嬰兒及會否長留香港，他則未正面回應，僅稱「香港是一個開放、包容的城市，我看好香港的前景」。

賀建奎也表示，目前沒有大學科研機構聘請他，他準備聯繫一些大學和科研機構，但沒回應經「高才通」哪類申請赴港。他透露目前在北京，待聯繫了工作單位才會前往香港。至於來港後有何計劃，他說計劃用人工智慧方法優化AAV載體（即腺相關病毒載體），提高基因治療效率，促進罕見病基因治療「平價化」。

公開資料顯示，2018年11月深圳南方科技大學副教授時的賀建奎，於香港宣布其團隊利用人類胚胎基因編輯技術，讓天生對愛滋病免疫的雙胞胎女嬰「露露」與「娜娜」在中國大陸誕生，成為世上基因編輯嬰兒首例，在學術界和社會引發醫學倫理爭議，當時有122位科學家發表聯合聲明抵制這樣的行為。

而賀建奎、張仁禮、覃金洲等3人，因為未取得醫師執業資格、逾越科研和醫學倫理道德底線、擾亂醫療管理秩序，2019年12月被深圳南山區人民法院裁定「非法行醫」等罪，判刑3年及罰款人民幣300萬元（約合台幣1,327萬元）。當時法院指出，賀建奎等人偽造倫理審查材料，招募男方為愛滋病病毒感染者的多對夫婦實施基因編輯及輔助生殖，以冒名頂替、隱瞞真相的方式，由不知情的醫生將基因編輯過的胚胎通過輔助生殖技術移植入人體內，致使2人懷孕，先後生下3名基因編輯嬰兒。

而廣東省衛健部門已將相關涉案人員列入人類生殖技術違法違規人員「黑名單」，終身禁止其從事人類輔助生殖技術服務工作。科技主管部門已對涉案人員作出終身禁止其申請大陸人類遺傳資源行政審批、終身禁止其申請財政資金支持的各級各類科研項目等行政處理。賀建奎2022年4月刑滿出獄，之後在北京成立賀建奎實驗室，從事罕見遺傳病研究。