單日客發247.1萬人次 長三角鐵路年內新高

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據中國鐵路上海局集團有限公司消息，長三角鐵路12日至18日單周客發人數1370.4萬人次，首次突破2019年同期實現正增長，漲幅4.7%。

中新社報導，值得一提的是，本周末，長三角鐵路迎來第二波學生集中返校客流，18日發送旅客達247.1萬人次，創2023年單日客發量新高。

據悉，剛剛過去的2023年春運，長三角鐵路40天客發人數已恢復到2019年同期逾九成水平，好於大陸全國鐵路平均水平。

春運過後，長三角鐵路客發人數仍持續走高，大中專院校開學、返崗務工客流旺盛、新線持續引流，經濟復甦、生活回歸部分以流量形式體現在長三角鐵路日常旅客運輸中。

根據車票預售情況和候補購票數據分析，長三角鐵路19日客流仍然將徘徊在高位，預計發送旅客221萬人次，為應對大客流，上海、南京、杭州、合肥、寧波等地車站加派工作人員，做好站台、扶梯、出站通道、出站口等人流集中場所的引導和安全防護，保障旅客安全出行。

鐵路部門提醒，春運結束，春遊將至，3月上旬，長三角鐵路將面向市場推出旅遊專列。

春運 上海

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