晉江機場多條國際航線恢復

搭載141名旅客的MF817客機19日從福建泉州晉江國際機場起飛，前往菲律賓馬尼拉，拉開該機場國際（地區）客運航線重啟的序幕。

中新社報導，據泉州邊檢站統計，當天泉州晉江國際機場恢復馬尼拉和香港、澳門3條國際及地區航線，出入境旅客量300多人次。

泉州晉江國際機場副董事長黃劍峰指出，下一步，機場將持續聚焦「海絲」沿線國家和地區，進一步加大國際（地區）航線航班的恢復和拓展力度，積極搭建泉州對外交往空中橋梁。

泉州邊檢站執勤一隊三級警長錢瑩敏說，為迎接晉江機場國際及地區航班的復航，泉州邊檢站大力加強機場的軟硬體設施建設，擴建邊檢入境候檢大廳，改造增建人工查驗通道至14條、快捷通關通道至10條。同時通過提前掌握每日的航班動態和旅客信息，針對各個航班通關時可能出現的情況制定好處理預案，以確保中外籍旅客的快速通關。

作為中國大陸首批18個實施為一帶一路沿線國家（地區）人員提供出入境便利安排的口岸之一，2019年，泉州晉江國際機場口岸啟用一帶一路通道，國際（地區）旅客吞吐量突破100萬人次，開通一帶一路沿線國際（地區）航線16條，「絲路飛翔」東南亞中轉樞紐機場初步形成。

泉州市委常委、統戰部部長、副市長劉林霜表示，希望晉江機場以精準發力港澳台和東南亞地區民航市場為方向，逐步增加馬尼拉、新加坡、曼谷等國際（地區）航線，促進中國與一帶一路沿線國家、地區之間的聯繫交流。