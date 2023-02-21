海南國際客運航線復航

2月19日，隨著「金邊-海口」K6914航班降落海口美蘭國際機場（美蘭機場），海南國際客運航線正式恢復。

中新社報導，此次海口-金邊航線由柬埔寨國家航空運營，由A320/A321機型執飛，每周兩班，班期為周三、周日。進港航班為K6914，出港航班為K6915。

當天晚上，前往柬埔寨金邊的首發團遊客從美蘭機場整裝待發。遊客李遠康說，這次報名了8天7夜的旅行團，很期待前往柬埔寨的旅行。希望後續能恢復開通更多國際航線，方便民眾到世界各地感受當地特色風土人情。

「此次直飛航線對於推進企業之間的交流互動非常重要。」海口國際投資促進局投資促進二部部長唐瓊標說，藉助此次航線的恢復，海口國際投資促進局積極組織招商代表團赴柬埔寨開展招商引資工作，希望能達成航空、旅遊、國際貿易、食品加工、跨境電商等產業項目的合作。

海口美蘭機場副總裁邢喜紅介紹，「海口-金邊」航線的復航為後續美蘭機場有序穩步恢復國際客運航線按下了重啟鍵。她說，美蘭機場2月20日將復航「海口-曼谷」國際客運航線。下一步，美蘭機場將優先恢復疫情前市場需求最大的東南亞航線及大阪、首爾等日韓航線，逐步推進恢復澳洲、俄羅斯等洲際航線，進一步拓展歐洲、西亞、中東的航班航線。