跨境遊回暖 青睞小包團、東南亞

隨著中國大陸出入境政策優化調整，眾多國家對中國大陸遊客免簽、落地簽，大陸跨境遊市場持續回暖。從旅行社和在線旅遊企業獲悉，跨境遊重啟後，大陸遊客旅行模式變得多樣化，更樂於探索新目的地，更青睞出境短線遊產品、自由行、小包團精品遊，注重旅遊過程中的衛生狀況、旅遊產品豐富度。

中新社報導，「今年春節，遊客諮詢最多的問題是哪些國家簽證簡化、最快什麼時候出發等。」湖南信誠國際旅遊有限公司董事長陽芬說，遊客出行前要了解所到國的防疫政策。

今年大年初三，湖南省中青旅國際旅行社有限公司開通長沙至芽莊直飛包機。「每周一班，出票率80%，自由行、商旅客人為主。」該公司總裁助理方藝蓉說，目前公司出境遊諮詢量大，一些遊客提前規劃今年出行，了解可出行目的地及目的地防疫政策等，其中泰國、港澳遊十分熱門。

2月以來，驢媽媽旅遊網價格在4000元（人民幣，下同）上下的泰國遊產品諮詢和預訂量節節攀升，上漲幅度超150%。「一家一團或行程更自由、重品質享受的定製遊受歡迎度高，東南亞是熱門目的地。」驢媽媽旅遊網CEO鄒慶齡說。

大陸遊客出行需求也有變化。「消費者更年輕，更趨向自由化，我們推出買機票送酒店、送簽證、送攻略的產品吸引遊客。」方藝蓉說。驢媽媽旅遊網度假中心副總經理張昱表示，小包團精品旅遊需求集中，熱門線路以曼谷、芭堤雅、普吉、清邁為主。

「遊客更愛小團、私家團等私密性更好的產品，逛博物館、藝術館和看文化演出是熱門旅遊打卡項目。」湖南海外旅遊楊經理說，為適應變化，許多旅遊企業及時調整產品、線路為遊客提供新菜單。

據中國出境遊研究所預測，到2023年年底，出境遊數量可達1.15億人次。旅遊企業正積極備戰。

大陸遊客重返國際旅遊市場，對提振全球旅遊業發展、拉動經濟復甦的意義不言而喻。

不過，因當前處於試點恢復階段，大陸出境團隊遊規模效應尚未顯現，加上境外地接社、中餐廳、酒店等合作系統無法短時恢復運轉，跨境遊市場完全恢復仍需時日。業界認為，出境遊全面恢復，還需管理部門、市場主體、從業人員、遊客共同發力。