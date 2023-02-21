從鄉愁到扎根故土 有家的溫暖

19日，「海峽緣系·納福吟新——閩台同胞新春雅聚」活動在位於福州市三坊七巷的閩台歷史文化研究院舉行，50餘名閩台兩地同胞相聚，聞香、品茗、聽琴、看戲，共話閩台兩地融合發展新故事。

中新社報導，當天晚間，閩韵悠悠，聲聲驚豔，舞台上的演員們用溫婉的聲線、精湛的表演將觀眾引入精心描繪的情境：既有《百鳥朝鳳》南音的唱響，也有莆仙戲《踏傘行》裡陳時中和王慧蘭的纏綿悱惻。

多名台胞說，琴藝、香道、茶道和閩台地方戲劇戲曲是兩岸同胞共同的歷史記憶，更是兩岸同胞心靈契合的重要橋梁和紐帶。來自台灣苗栗的福州市皮膚病防治院副主任醫師陳柏叡也表示，共同的文化和牽掛讓兩岸同胞產生了更多共鳴，近年來大陸始終尊重、關愛、造福台灣同胞，讓身在福建的台胞感受到家的溫暖。

來自台灣高雄的王嘉麟是海峽城鄉發展基金會的一名社區營造員，現場講述了從尋找鄉愁到扎根故土的故事。王嘉麟分享道，到廈門海滄赤土社進行鄉建鄉創後，赤土公益書院開起來了，沉寂多年的開心婆婆西鼓隊也重新復甦，當年偏僻的閩南古村落，演變成兩岸融合發展的美麗鄉村。

當天，系列紀錄片《我家的兩岸故事》第一季評析及第二季策劃會同期舉辦。由閩台歷史文化研究院和福建省廣播影視集團衛視中心共同策劃、聯合攝製的紀錄片《我家的兩岸故事》第一季將鏡頭聚焦於在大陸工作、生活的台胞們，展現閩台歷史文化淵源，追述海峽兩岸同根同源的血脈親情。