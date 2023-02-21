從鄉愁到扎根故土 有家的溫暖

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
閩台民眾相聚福州，共話兩岸融合發展故事。圖為搭載59名旅客的吉順9號客輪，駛入福州連江黃岐客運碼頭，標誌著連江黃岐至馬祖白沙小三通客運航線復航。（中新社）
閩台民眾相聚福州，共話兩岸融合發展故事。圖為搭載59名旅客的吉順9號客輪，駛入福州連江黃岐客運碼頭，標誌著連江黃岐至馬祖白沙小三通客運航線復航。（中新社）

19日，「海峽緣系·納福吟新——閩台同胞新春雅聚」活動在位於福州市三坊七巷的閩台歷史文化研究院舉行，50餘名閩台兩地同胞相聚，聞香、品茗、聽琴、看戲，共話閩台兩地融合發展新故事。

中新社報導，當天晚間，閩韵悠悠，聲聲驚豔，舞台上的演員們用溫婉的聲線、精湛的表演將觀眾引入精心描繪的情境：既有《百鳥朝鳳》南音的唱響，也有莆仙戲《踏傘行》裡陳時中和王慧蘭的纏綿悱惻。 　　

多名台胞說，琴藝、香道、茶道和閩台地方戲劇戲曲是兩岸同胞共同的歷史記憶，更是兩岸同胞心靈契合的重要橋梁和紐帶。來自台灣苗栗的福州市皮膚病防治院副主任醫師陳柏叡也表示，共同的文化和牽掛讓兩岸同胞產生了更多共鳴，近年來大陸始終尊重、關愛、造福台灣同胞，讓身在福建的台胞感受到家的溫暖。 　　

來自台灣高雄的王嘉麟是海峽城鄉發展基金會的一名社區營造員，現場講述了從尋找鄉愁到扎根故土的故事。王嘉麟分享道，到廈門海滄赤土社進行鄉建鄉創後，赤土公益書院開起來了，沉寂多年的開心婆婆西鼓隊也重新復甦，當年偏僻的閩南古村落，演變成兩岸融合發展的美麗鄉村。 　　

當天，系列紀錄片《我家的兩岸故事》第一季評析及第二季策劃會同期舉辦。由閩台歷史文化研究院和福建省廣播影視集團衛視中心共同策劃、聯合攝製的紀錄片《我家的兩岸故事》第一季將鏡頭聚焦於在大陸工作、生活的台胞們，展現閩台歷史文化淵源，追述海峽兩岸同根同源的血脈親情。

福建 紀錄片 醫師

延伸閱讀

影／朱立倫視察金門小三通 籲逐步放寬台商台生

Pornhub紀錄片《一射千金》揭曉情色龍頭真面目 Netflix搶先這天全球首映

促兩岸情誼 蕭萬長任福建南靖台商聯誼會榮譽會長

體驗泥土芬芳 花蓮有機農場採收馬鈴薯

相關新聞

從鄉愁到扎根故土 有家的溫暖

19日，「海峽緣系·納福吟新——閩台同胞新春雅聚」活動在位於福州市三坊七巷的閩台歷史文化研究院舉行，50餘名閩台兩地同胞...

跨境遊回暖 青睞小包團、東南亞

隨著中國大陸出入境政策優化調整，眾多國家對中國大陸遊客免簽、落地簽，大陸跨境遊市場持續回暖。從旅行社和在線旅遊企業獲悉，...

海南國際客運航線復航

2月19日，隨著「金邊-海口」K6914航班降落海口美蘭國際機場（美蘭機場），海南國際客運航線正式恢復。

晉江機場多條國際航線恢復

搭載141名旅客的MF817客機19日從福建泉州晉江國際機場起飛，前往菲律賓馬尼拉，拉開該機場國際（地區）客運航線重啟的...

單日客發247.1萬人次 長三角鐵路年內新高

根據中國鐵路上海局集團有限公司消息，長三角鐵路12日至18日單周客發人數1370.4萬人次，首次突破2019年同期實現正...

不得已把「自己」告上法庭！陸女放棄母遺產 讓失智父多繼承一些

母親驟逝，父親失智，她既是父親的法定監護人，又和父親同是母親遺產的第一順位法定繼承人。為釐清母親遺產的繼承份額，並能妥善...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦