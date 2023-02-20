趁妻兒睡覺 人夫帶小三返家偷情影片曝光 妻淚崩：婚姻完了！

這個出軌人夫太過份，竟然在妻子在家的情況下，膽敢帶小三返家偷情？近日大陸網路熱傳影片，揭發有人夫趁妻子和孩子睡覺後，毫不避諱地帶小三回家偷情，還以為能瞞天過海，惟他與小三進門的情況已被家門前的監視器錄下。妻子其後查看監控器，才發現這心碎一幕，失望地表示「婚姻走到了盡頭」。網友大罵出軌人夫，紛紛勸籲妻子離婚，分到財產和拿到撫養權後，就不要再管這個渣男。

大陸媒體報導，湖南1名人夫日前（12日）趁妻子和小孩都睡覺後，竟然明目張膽帶小三回家，妻子當晚沒有察覺丈夫在家偷情。惟人妻後來查看監視器時，驚見丈夫帶小三入進入家門情境，頓感心碎，她失望地表示丈夫從前對她很好，「好不容易生活條件比較好了，婚姻卻走到盡頭了」，短短幾句話盡是無奈和傷心。

影片曝光後惹來網友熱議，紛紛勸籲人妻趕快離婚，「和他離婚，把孩子和財產拿到手，讓他和情人去過」、「最煩這種男女，誰稀罕誰？」、「男人有錢有機會，大概不出軌的不多」、「想自由自在的生活，就不要和她結婚，想結婚就不要去傷害孩子們」；惟有人認為只是監視器顯示的畫面不能證明什麼，「就這個片段好像還不能完全說明問題」。

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文章授權轉載自《香港01》