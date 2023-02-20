三星堆博物館攜上海博物館 川滬合作

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
近年來，三星堆遺址成為大陸考古界和全社會關注的焦點，取材於金面罩、青銅器等出土文物的文創產品，大受歡迎。圖／本報四川德陽傳真
近年來，三星堆遺址成為大陸考古界和全社會關注的焦點，取材於金面罩、青銅器等出土文物的文創產品，大受歡迎。圖／本報四川德陽傳真

日前，四川省德陽市廣漢三星堆博物館攜四川省文物考古研究院、成都文物考古研究院、成都金沙遺址博物館，與上海博物館舉行合作框架協議簽約儀式，開啟了四川與上海在文物保護利用領域的全面合作。

三星堆博物館是大陸首批國家考古遺址公園，並入選大陸首批國家文物保護利用示範區，在公園建設與運營方面擁有優勢力量；在文物保護與修復、展覽策畫、文化遺產保護、文物數位化、文化創意產業等方面成績矚目；在考古成果轉化及推廣等方面有眾多優秀實踐，成果頻頻出圈。而上海博物館是大陸知名博物館，在文物研究、展覽策畫、陳列設計、海外交流等方面經驗豐富，在公眾考古、宣傳推廣等方面有扎實基礎與豐富實踐，在考古與文化遺產保護方面有豐厚資源。

據了解，此次雙方簽約合作，涵蓋文物展覽合作交流、推進文物保護修復技術合作、加強公眾考古教育與推廣傳播聯合研究、促進學術成果交流出版、充實技術人才資源儲備、加強文創開發合作等多個方面。

近年來，三星堆遺址出土了上萬件珍貴文物，成為考古界和全社會關注的焦點。三星堆在考古發掘、文物保護、學術研究等方面，需要大陸文博界力量共同解讀，共同研究闡釋和保護利用。上海博物館與三星堆博物館的簽約，將為三星堆注入新的科技力量，打開了新的局面，通過強強聯手，實現雙方優勢互補，共同發展。

文物 考古 博物館

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