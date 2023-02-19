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馬雲正在澳洲「走親戚」 43年笑容依舊

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
馬雲最近到了澳洲拜訪他43年的親友，馬雲頭髮已斑白，全家笑容依舊。（橙柿互動）
馬雲最近到了澳洲拜訪他43年的親友，馬雲頭髮已斑白，全家笑容依舊。（橙柿互動）

阿里巴巴創辦人馬雲最近被人發現去澳洲了，網友爆料，馬雲正在澳洲「走親戚」（拜訪親人）。從網上傳出的照片可看到，馬雲和他澳洲一大家子的「親人」站在一起，每個人的臉上都洋溢著燦爛的笑容。

橙柿互動．都市快報報導，和馬雲合影的這一家子，是澳洲的莫利一家。據說馬雲的辦公室和家裡，一直都有著馬雲和莫利一家的合影。而他們的緣份已長達43年。

報導稱，1980年的夏天，15歲的中學生馬雲為了練習英語，一有空就到西湖邊，主動給來西湖遊玩的外國遊客當導遊。有一天，馬雲偶遇來自澳洲的莫利一家觀光客，莫利父子對馬雲留下了很深刻的印象，在西湖的那幾天莫利父子經常找馬雲談天，馬雲與小莫利年紀相仿，很快就熟絡，他們一個教打乒乓球，一個幫助學習英語。

之後，馬雲和莫利一家成了筆友，雙方經常通信。老莫利給馬雲回信時，會經常糾正馬雲的語法錯誤。

1985年，21歲那年，經歷了三次高考（大學聯考）的馬雲，因為英語成績突出，破格被杭州師範學院外語專業錄取，成為一名大學生。莫利一家替馬雲開心，並寫信邀請馬雲到澳洲來看看。

但當年，中國人想出國不是一件容易的事。馬雲七次申請簽證失敗。為了幫助馬雲，老莫利連續給紐卡斯爾政府和澳洲駐華使館發電報。馬雲給簽證官講了他與莫利一家的故事。「我帶的錢都花光了，你至少得讓我知道為什麼被拒簽吧」。5分鐘後，馬雲拿到了簽證。

終於在1985年的7月，馬雲來到了澳洲，並在莫利家住了29天，不僅學會了澳洲口音，也飽覽了澳洲的風光。

報導說，馬雲曾在一次演講時提到這段經歷：「世界那麼大，你們不妨出去看一看」。「那段旅行時光讓我首次發現了中國之外的世界，是我人生的轉捩點」。

老莫利得知到馬雲家境清貧、生活拮据，家裡沒有能力承擔他上大學的生活開銷，莫利一家又做了一個影響馬雲人生的決定—資助他讀大學。

報導稱，馬雲大學畢業後與大學校友張英結婚，當時結婚的第一套房也是莫利資助的，他們結婚時莫利送了馬雲2.2萬澳元，約合13萬元人民幣。

2004年，淘寶誕生，但老莫利去世。正在探索廣闊未知的中國互聯網的馬雲悲痛不已。在唁電中，馬雲稱呼老莫利為「澳大利亞的父親和導師」。

2017年2月3日，馬雲走訪澳洲期間，向當地的紐卡斯爾大學捐贈了2000萬美元。這是紐卡斯爾大學有史以來獲得的最大規模捐贈，引起當地和大陸很大的反響，馬雲就回復了兩個字：「報恩」！

紐卡斯爾大學設立了獎學金，名字就叫做：Ma－Morley（馬&莫利）。馬雲說，這項獎學金將用於支持那些想自己看看這個世界，經歷它、用自己的腦袋思考它的人們。

每年，獲得這項獎學金的澳洲年輕人，都有機會和當年的馬雲一樣，看看新的世界。當年，馬雲因莫利父子邀約而展開的澳洲之行，為他打開了那扇世界之窗；30多年後，馬雲用這種方式，為更多的年輕人打開那扇窗。

報導稱，多年來，馬雲和莫利一家經常互相來往走動。莫利來杭州的時候，馬雲就在家裡給他們做杭州的美食，其樂融融。

如今，照片上當年的青澀的馬雲已經雙鬢斑白，但這「一家子」的笑容，43年一直沒變。

年輕時的馬雲與莫利父子合影。（橙柿互動）
年輕時的馬雲與莫利父子合影。（橙柿互動）
1985年馬雲好不容易出國到澳洲找莫利一家，圖為馬雲在雪梨歌劇院前留影。（橙柿互動）
1985年馬雲好不容易出國到澳洲找莫利一家，圖為馬雲在雪梨歌劇院前留影。（橙柿互動）
當年15歲的馬雲在西湖邊遇到來自澳洲的小莫利，就此展開43年的情誼。（橙柿互動）
當年15歲的馬雲在西湖邊遇到來自澳洲的小莫利，就此展開43年的情誼。（橙柿互動）

澳洲 結婚 阿里巴巴 馬雲

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