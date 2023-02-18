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影／一路直衝！特斯拉疑失控高速撞上公車 釀1死1傷

香港01／ 桃樂斯／報導
浙江溫州有Tesla疑似失控追尾一輛正在行駛的巴士。（影片截圖）
浙江溫州有Tesla疑似失控追尾一輛正在行駛的巴士。（影片截圖）

浙江溫州一輛特斯拉Tesla）私家車疑似失控，當街高速行駛追尾一輛巴士後停下，現場一片狼藉。當地警方通報指，車禍造成1人死亡、1人受傷。

事發地附近的閉監視器顯示，周五（17日）下午1時55分，一輛黑色Tesla私家車在溫州瑞安市塘川北街上高速行使，經過一跨河拱橋時車尾騰空而起，涉事Tesla期間還曾有意避讓迎面而來的車輛。

不過，在行駛至塘川北街200號附20號附近時，涉事Tesla先追尾了一輛正常行駛的巴士，後撞向停在路邊的私家車後停下，影片中可聽到撞擊發出的巨響。

有目擊者介紹指，事發時聽到很大的撞擊聲，被追尾的巴士尾部被撞爛，「聲音很大，巴士被撞很遠。事故發生後，很多人過去看。後來有醫生來了，把副駕駛的女子拖下來現場搶救了。」車禍造成Tesla車內2人，1死1傷。

事發後，一度有網友表示，Tesla車內有兩名乘客，男性駕駛員受傷送院，女性乘客因未係安全帶不幸身亡。不過，據《上游新聞》報道，塘下人民醫院事發後接收了Tesla事故中的一男一女兩名傷員，分別為駕駛員和副駕駛位置，目前正在治療中。

當地警方晚間通報指，錢某駕駛小型汽車途經瑞安市塘下鎮塘川北街路段時，小型汽車先後和前方兩輛汽車發生碰撞，造成該小型汽車內乘客陳某死亡、錢某受傷，三車受損的交通事故。目前，錢某正在醫院救治。事故正在進一步調查處理中。

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文章授權轉載自《香港01》

Tesla 特斯拉 車禍

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