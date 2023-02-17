新項目今年面市！上海迪士尼6月將再度漲價 這款門票最貴

據上海迪士尼樂園網站消息，自2023年6月23日起，上海迪士尼度假區將再度調漲門票價格，其中最便宜的「常規日」門票價格由人民幣435元（新台幣約1923元）漲至475元（新台幣約2100元），涵蓋大部分平日和部分週末，漲幅接近一成，這也是上海迪士尼樂園自2016年成立以來的第四次漲價。

在開園之初，上海迪士尼樂園實行的是兩級定價體系，平日門票人民幣370元（新台幣約1635元）、高峰門票499元（新台幣約2206元）。現在則有四種門票體系，同時還有尊享卡、早享卡、樂拍通、禮賓服務等多種付費服務。

此次調整後，最貴的「特別高峰日」門票價格則由人民幣769元（新台幣約3400元）漲為799元（新台幣約3532元），涵蓋部分中國大陸法定節假日放假和調休期間、樂園特別活動日以及夏季部分日期。

中國主題公園研究院院長林煥傑告訴《中國新聞週刊》，上海迪士尼由於處於上海，其消費水準、經營成本也相對較高。從品牌和項目來說，上海迪士尼自2016年開園，專案內容不斷擴充，投入和管理成本增加，也需要對票價進行調整。此外，林煥傑認為，票價調整還有調節客流的作用。

旅遊諮詢機構合夥人李海強指出，迪士尼門票上漲有多方面因素，一方面是疫情恢復後，旅遊需求過於旺盛，供需關係失衡下，主題公園有提高票價的意願。「全球其他地區的迪士尼主題公園恢復較早，上海迪士尼公園也需要在疫情後積極運營，帶動收入。」

另一方面，價格變動一般都在旺季或新的項目來臨之前。公開消息稱，上海迪士尼建設中的瘋狂動物城樂園將於今年面世，收回新增景點的投資成本是其門票漲價的重要考量因素之一。