快訊

媒體民調指「郭柯配」贏面大 柯文哲會接受誘惑嗎？

吳淡如「藍勾勾」粉專消失　她崩潰道歉：不要再繼續下去

基隆四接公投被中央沒收？律師指問題出在「這項」規定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每斤逾3萬5千元！媽拿錯名貴茶煮茶葉蛋 孝順兒崩潰1原因拒講實情

香港01／ 撰文：桃樂斯
大陸有男子在家收藏名貴茶葉，不料卻被母親以為是過期貨，當作普通茶葉用作做茶葉蛋。（微博「時間視頻」截圖）
大陸有男子在家收藏名貴茶葉，不料卻被母親以為是過期貨，當作普通茶葉用作做茶葉蛋。（微博「時間視頻」截圖）

俗語都有說「人不可以貌相」，茶葉其實都一樣！大陸有男子在家收藏名貴茶葉，每斤（大陸算法為500克）價格高達人民幣8000元（約台幣35,400元），不料卻被母親以為是過期貨，當作普通茶葉用作做茶葉蛋。男子發現真相後雖然覺得「肉痛」，但可幸媽媽用的份量不多，他為免讓節儉的父母感自責，只好假裝沒事，繼續陪父母享用茶葉蛋。事件引來網民討論，笑言是他吃的是「史上最貴茶葉蛋」。

綜合大陸媒體報導，居於遼寧的李姓男子在1月31日回家後，發現母親正在廚房準備父親愛吃的茶葉蛋，期間看到桌上有個包裝袋很是眼熟，便詢問：「媽，這茶誰拿來的？」媽媽遂指在家發現過期茶葉，決定好好利用，「我一看這都過期好幾年了」。男子感到懷疑，仔細看才發現茶葉是他珍藏的2018年產「白毫銀針」（有中國10大名茶之稱，被譽為茶中美女、茶王，外觀挺直似針，滿披白毫，如銀似雪），驚覺媽媽用了名貴茶葉煮蛋。

李男指，媽媽看到茶葉盒的包裝寫着2018年，誤以為茶葉已經過期5年了，想着不要浪費，加上丈夫剛好想吃茶葉蛋，便直接拿來煮蛋。他表示，「白毫銀針」屬於白茶，存放愈久愈值錢，每斤價格可高達人民幣8000元(約台幣35,400元)，他本來打算用來招待重要的客人，又指即使是自己泡茶後都會仔細收好，沒想到竟會被母親看到製造日期引發誤會。

李男事後表示，雖然對媽媽使用茶葉的方式感到「肉赤」，但他並不會告訴父母茶葉的真實價格，因為兩老平日生活節儉，擔心父母得知實情後會自責，「這事我沒告訴她，告訴她該上火了（生氣）」，因此他只能默默和父母一同享用這異常昂貴的茶葉蛋，甚至假裝沒事般稱讚「這茶葉蛋挺好，這茶葉蛋不錯」。

網民得知事件都笑言李男吃的是「史上最貴茶葉蛋」、「不告訴沒過期，下次媽媽還用這個煮茶葉蛋」、「沒敢告訴父母，卻通告全網」；亦有人認為茶葉必須用作送禮才能讓人知道名貴之處，「說明送茶得分人，要不人家都不拿這茶當個東西」。

李男指，媽媽看到茶葉盒的包裝寫着2018年，誤以為茶葉已經過期5年了，因不願浪費便用作製作茶葉蛋。（微博「時間視頻」截圖）
李男指，媽媽看到茶葉盒的包裝寫着2018年，誤以為茶葉已經過期5年了，因不願浪費便用作製作茶葉蛋。（微博「時間視頻」截圖）

延伸閱讀：

近萬元觀賞魚龍吐珠離奇失蹤　爸急瘋驚見兒子端出晚餐當場崩潰

食寵物！養足3年龍吐珠意外死掉　飼主含淚清蒸試食大讚肉質鮮嫩

文章授權轉載自《香港01》

茶葉蛋 父母 人民幣

延伸閱讀

影／全台最大茶葉產區缺水 蔡培慧靠旱灌工程給水

抹茶和綠茶差別在哪？營養師曝喝抹茶比咖啡不容易失眠原因

從開工喝到補班 全家買指定飲品1元加購茶葉蛋 萊爾富美式咖啡買15送15

台北／南港茶葉製造示範場 品味人生的優質首選

相關新聞

每斤逾3萬5千元！媽拿錯名貴茶煮茶葉蛋 孝順兒崩潰1原因拒講實情

俗語都有說「人不可以貌相」，茶葉其實都一樣！大陸有男子在家收藏名貴茶葉，每斤（大陸算法為500克）價格高達人民幣8000元（約台幣35400元，下同），不料卻被母親以為是過期貨，當作普通茶葉用作做茶葉蛋。

轉帳708萬寵網戀女友！天真男揭昔日獄友分飾多角騙財傷心又失金

抱着「女友就是要寵」的心態，最終下場竟然落得如此慘烈！大陸一名男子獲昔日獄友介紹對象，與對方妻子的閨密網戀近1年，期間多次轉帳給女方，總額高達138萬元人民幣（約台幣708萬元，下同），用作償還卡數、買手袋、支付家人住院費用等等。

90後女花逾26,500元注射6支玻尿酸 毀容終身殘疾 操作者本職曝光

愛美之心人皆有之，不少人會選擇透過醫美「留住美」，但如果找違規非法的人士或機構進行醫美，留下的可能是遺憾終生。早前，大陸1名90後的花季少女結識了1名從事服裝行業的朋友，對方聲稱可以幫忙注射玻尿酸以填充額頭。該女子誤信友人，於是以6,000元人民幣（約台幣26,500元）請對方幫忙，但操作者根本不是專業人員，手法出錯，導致這名90後女子毀容及殘疾。

「不是梅花鹿」浙小四生糾正教科書 人教社修正去斑點

目前就讀浙江臨海市哲商小學的四年級生陳一逸，是一個動物迷，去年2月預習三年級下學期的語文書時，發現第七課「鹿角和鹿腳」配...

香港將新設大陸課程學校 助粵港澳融合

為助推粵港澳大灣區融合發展，香港教育局16日宣布，將新成立一所開辦大陸課程的學校，最快於2026／27學年開始營運，並由...

不滿醫保示威抗議後 武漢兩日新增5,000家定點藥店

在連續發生多次萬人示威抗議後，2月13、14日兩天，武漢市將職工醫保門診統籌定點零售藥店從原來的29家增加到了5,000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦