90後女花逾26,500元注射6支玻尿酸 毀容終身殘疾 操作者本職曝光

愛美之心人皆有之，不少人會選擇透過醫美「留住美」，但如果找違規非法的人士或機構進行醫美，留下的可能是遺憾終生。早前，大陸1名90後的花季少女結識了1名從事服裝行業的朋友，對方聲稱可以幫忙注射玻尿酸以填充額頭。該女子誤信友人，於是以6,000元人民幣（約台幣26,500元）請對方幫忙，但操作者根本不是專業人員，手法出錯，導致這名90後女子毀容及殘疾。

2023-02-17 08:43