發生什麼事？河北石家莊機場臨時空管 大批航班備降或返航

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
石家莊機場臨時空管，大批航班備降或返航。圖／飛常準
石家莊機場臨時空管，大批航班備降或返航。圖／飛常準

16日傳出大批飛往河北省石家莊市的航班，備降其他機場或返航，引發關注，甚至出現各種傳言。石家莊機場工作人員當日稍後表示，機場航班起降已恢復正常。

紅星新聞報導，大陸民航華北地區管理局值班工作人員16日表示，接到信息說是「發現了一個不明飛行物，最後偵查出來是一個氣球，現在已經恢復正常了。」至於對該氣球的具體情況，工作人員表示並不瞭解。

石家莊機場接線員指出，備降於其他機場的航班在恢復正常後，會陸續飛回石家莊機場，若因備降產生延誤，旅客要求理賠，需諮詢現場工作人員。

財新網報導，16日上午11時到下午1時左右，飛航資訊軟體《飛常準》APP顯示，由廈門、海口、上海、秦皇島、三亞、達州等地飛往石家莊正定國際機場的多個航班備降或返航。

石家莊機場工作人員表示，「是由於其他空域用戶佔用」， 目前機場航班起降已恢復正常。先前有消息稱是由於天氣原因導致，但機場工作人員並未證實這一說法。

《飛常準》工作人員則表示，航班數據沒有問題，但《飛常準》無法得知具體原因。

據財新統計，該時段共有8個進港航班受此影響。石家莊機場螢幕顯示，上午11時30分，從達州飛往石家莊的JD5823次航班為第一個備降航班。截至下午1時，共有5個航班顯示備降後到達。

另，原本計畫中午12時20分落地的成都至石家莊3U6851次航班顯示備降後起飛，下午4時12分到達；預計中午12時20分落地的秦皇島至石家莊PN6360次航班返航後已重新起飛，預計下午4時28分到達；預計上午11時50分落地的三亞飛往石家莊的JD5531次航班顯示備降後取消。

出港航班則從上午11時左右開始有十幾班出現了較長時間的延誤。

截至下午，《飛常準》APP顯示，2月16日石家莊機場預計進港航班132班，已取消52班，不正常航班9班；預計出港航班123班，已取消46班，不正常航班7班。

《航班管家》顯示，2023年2月以來，石家莊機場日均航班量均在140至180架次左右。

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