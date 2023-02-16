大陸40天春運結束，近16億人次出行 比預估大減5億

大陸2023年春運，15日正式結束，相關數據顯示，今年春運40天，大陸全國預計發送旅客15.95億人次，比去年同期增長50.5%，但比疫情發生前的最高出行人次近30億人仍有一段距離。

近16億人次的數據也比今年1月6日春運開始時官方初步研判的20.95億人次，大減了5億人次出行。研判因受疫情影響，居民收入減少影響出行消費意願。

新華社報導，2023年春運期間，鐵路春運客流持續回升。資料顯示，2月份以來，大陸全國鐵路日均發送旅客超900萬人次，開行旅客列車超9000列，基本恢復至2019年春運同期的90%。

鐵路購票12306系統也持續優化，購票更輕鬆，作為全球訪問量和交易量最大的線上票務系統，今年春運單日售票量最高達到1325萬張，高峰時1秒鐘售出車票超過1000張。旅客每天可提交發到站相同或同城不同車站的兩個相鄰日期候補車票，從以前的各2張增加到各5張。今年春運期間，候補兌現成功率更達到75%左右。

相關數據都有增長，滴滴出行顯示，1月7日至2月14日，滴滴網約車和計程車訂單呼叫持續增長，已經恢復到2019年同期的九成以上。其中，北京、上海、廣東恢復超九成，深圳恢復接近九成。除此之外，大連、鹽城、南昌、綿陽等二三線城市的打車需求增長也十分明顯。

航空部分，春節期間，三亞空管站再創旅客保障量新高，7天共保障航班3024架次，比2019年同期增長5.8%，「現在機坪上停滿了飛機，寬體機、公務機明顯增多了」。

水運部分，春運後半程，山東威海海事局轄區客運船舶載客人次大幅增長，日均載運旅客保持在2萬人次左右，同比前半程增長192%…。