北京延慶「大雪花」再次點亮

近日，在北京冬奧會開幕一周年之際，延慶「大雪花」再次點亮，晶瑩夢幻，重新喚醒了人們的冬奧記憶。

2022年2月4日，北京2022年冬奧會隆重開幕，當奧運主火炬緩緩點燃，位於延慶區冬奧城市文化廣場中央的「大雪花」輕盈轉動，中央的火炬台也同步被點亮。冬奧會後，這座名為「長城之光」火炬台作為奧運遺產，永久留在延慶。

夜幕降臨，「大雪花」發出耀眼光芒，晶瑩的「雪花」靈動的「銀絲帶」相向旋轉，輕盈而優雅。不銹鋼底座轉台映照著四周環境和觀賞者身影，一起成為火炬動態雕塑的一部分，交相輝映。

在北京2022年冬奧會舉辦期間，作為唯一在賽區閉環外的火炬台，「長城之光」吸引各地市民前來打卡，成為延慶冬奧文化地標。一年後，為紀念北京2022年冬奧會和冬殘奧會舉辦一周年，「長城之光」再次啟動，帶領廣大市民重溫冬奧時光。同時，延慶區的另一冬奧文化地標「海陀塔」奧運五環也被點亮。

「我今天特意來打卡，這個雪花火炬台太夢幻了。」正在與「長城之光」一起合影留念的學生張子涵說，「看到大雪花再一次轉起來、亮起來，我想起了去年冬奧時，我在這裡和大家一起觀看開幕式盛況，這讓我感到冬奧的榮光一直在延續。」