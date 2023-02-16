圍爐煮茶掀風潮 大陸新型社交

一百多年前，北京西城什剎海的會賢堂曾匯聚魯迅、梅蘭芳等名人雅士。如今，歷史悠久的「圍爐煮茶」又在這座京城「八大堂」之一的院子裡煥發新生。

新華社報導，「煮茶燒栗興，早晚復圍爐。」朱紅色的陶製茶壺氤氳出青柑普洱的芬芳，大棗、花生、柿子錯落擺放在烤火爐的鐵網上，被騰騰熱氣包圍。

「大家圍坐在火爐旁，一起聊天、品茗、賞景，在城市生活裡鬧中取靜，生活、工作中的壓力在這裡能短暫地釋放。」今年31歲的仝姍姍在2022年5月創建了會賢堂自由地露營餐吧。她介紹，餐吧自推出圍爐煮茶以來，2個月內已完成服務500餘單。

仝姍姍說，圍爐煮茶已經成為新型的社交方式，低脂健康的屬性也讓更多年輕人接受茶文化。

入冬以來，圍爐煮茶走紅網路，成為新消費熱點。截至目前，小紅書平台上關於圍爐煮茶的筆記已超過75萬篇，抖音上圍爐煮茶的相關視頻播放量接近50億次。

「煮茶把古裝電視劇的情景搬進了生活。」來自瀋陽的遊客張軒閣認為，圍爐煮茶體驗感強，逛完景點還能坐下來欣賞美麗的風景。

新場景、新業態、新玩法不斷地湧現，加速促進內需潛力釋放，帶動消費回補升級。北京市商務局局長丁勇指出，2023年北京市場總消費預期增長5.5%左右，將著力提升首都的消費供給質量，科學構建地區活力消費圈。

近年來，伴隨著大陸居民可支配收入不斷提高，新式茶飲市場蓬勃發展。大陸新式茶飲所具備的社交和文化屬性，滿足了年輕群體嘗試消費新鮮事物的需求。

通過絲綢之路、茶馬古道、萬里茶道，中國茶穿越歷史、跨越國界，不僅展現出旺盛的生命力，為新消費時代注入活力，也受到國際社會的廣泛認可。去年，中國大陸申報的「中國傳統製茶技藝及其相關習俗」被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。

隨著互聯網經濟和新生代消費力量的崛起，老字號也在積極轉型謀求新發展。

一杯沁香花茶歷久彌新，135年歷史的中華老字號品牌吳裕泰，擁有門店500多家，其中最著名的商品就是茉莉花茶。

吳裕泰茶葉公司董事長趙書新介紹，吳裕泰希望打造「老字號+國潮」的發展模式，運用互聯網開展精準營銷，構建線上線下一體化營銷體系，擴大老字號在年輕消費群體的影響力，重塑品牌活力。