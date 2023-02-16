河南麥田 人造雨雪解渴

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

多場春雨過後，「中原糧倉」河南廣袤的麥田呈現出綠油油的景象。根據河南省農業農村廳消息，今年該省冬小麥播種面積繼續穩定在8500萬畝以上，越冬期一、二類苗佔比89.4%，是近年苗情最好的一年。

中新社報導，春季是冬小麥生長的旺盛期、需水需肥的高峰期、產量形成的關鍵期。去年入冬以來，河南降水持續偏少，部分地區出現旱情。

為緩解麥田「乾渴」，自2月8日至12日，河南開展了大範圍人工增雨雪作業，全省普降小到中雨（雪）。農業專家表示，此輪雨雪過程有效改善了河南土壤墒情，對冬小麥返青起身，鞏固冬前分蘖成穗，預防早春凍害非常有利。

一年之計在於春。河南開出多劑「豐產方」，護航冬小麥生長。其中，河南省農業農村廳先後召開「全省春季麥田管理視頻培訓會」、「全省春季田管暨春耕備耕工作調度會」，各級農技人員、種糧大戶和小農戶超過50萬人次參加此次培訓，並提出要以抗旱防凍防倒、防病治蟲草害為重點，促進苗情轉化，搭好豐產架子，夯實豐產豐收基礎。 　　

同時，河南組建18個省級小麥專家指導組深入分包市縣的田間地頭，會同當地農技人員，密切跟蹤小麥田間長勢和天氣變化，為春季麥田管理提供技術支撐。 　　

素有中原糧倉之稱的河南是中國大陸冬小麥播種面積最大的省分，冬小麥年產量穩定在700億斤以上，佔大陸全國四分之一。該省糧食總產量已連續六年穩定在1300億斤以上。 　　

2月13日召開的河南省委農村工作會議強調，要抓好糧食安全這個頭等大事，確保全年糧食產量穩定在1300億斤以上。

小麥 食安

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