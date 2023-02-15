中國足協最高負責人落馬 球迷：情人節最佳禮物

大陸網路昨天最火爆的話題是中國足球協會主席、黨委副書記陳戌源涉嫌嚴重違紀違法接受調查。在官方公布這則消息後，各大網站前三名點擊率都跟陳戌源被查有關，有網友說，這是給中國球迷最好的「情人節禮物」。

大陸官媒昨晚8時許報導中紀委通報陳戌源涉案，目前正接受中央紀委駐國家體育總局紀檢組和湖北省監委審查調查，陳戌源是中國足協運動的最高負責人，多年來中國足球一蹶不振甚至引為笑柄，球迷與網民均認為與足球高層的領導統御和貪腐有關。

陳戌源落馬後，相關報導鋪天蓋地而來，過去三個月來，從大陸前國足主帥（總教練）李鐵、中國足協原秘書長劉奕、中國足協常務副秘書長兼國管部部長陳永亮已先後受查。

大陸媒體還報導，一些相關企業也被調查，包括華夏幸福的董事兼聯席總裁孟驚因涉嫌違法犯罪被拘留調查，孟驚疑涉及足球反腐的李鐵案件。「華夏幸福」全資擁有的中超球隊「河北足球俱樂部」（簡稱河北隊），去年底傳出球員拉橫額追討欠薪的醜聞。

人民日報今天的報導稱，「凡伸手必捉」、「打鐵（李鐵）溯源（陳戌源）」。大陸網民稱，陳戌源從一個碼頭工人做到國企高管再到足協掌門人，因會寫作改變他的一生，陳戌源是第一位非體育系統出身的足協主席，也是中國足協歷史上第一位專職主席，他的「奇幻漂流」經歷讓人好奇。

國足主帥李鐵去年十一月被查，上月初，足球圈就傳出陳戌源被查的消息。網民說，陳戌源出任足協主協三年多，中國足球水平不僅沒提高，還造成國足和聯賽水平的倒退，他對中國足球造成極大的傷害。也有網民稱：「終於看到中國足球的曙光了」。

陳戌源曾在2018年的上港足球俱樂部賽季動員會上告誡全體職球員：「足球是一項高尚運動，不要讓金錢玷污了，扭曲了。如果把思想認識將金錢放在首位，職業生涯不會有前途。」