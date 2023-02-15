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新婚妻2原因墮胎 夫怒告「侵犯生育權」求償下場出爐

香港01／ 撰文：李納德
圖為孕婦示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為孕婦示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

妻子墮胎竟然被丈夫提告，離婚後仍要繼續索償？大陸1宗家庭糾紛案引起關注，一對男女戀愛不久懷孕，惟2人新婚不久出現感情問題分居，最終女方在丈夫不同意下照樣到醫院墮胎，丈夫氣得要求離婚，再向法院提告侵犯生育權，要求賠償精神撫慰金。法官認為妻子懷孕時就發現患子宮肌瘤、加上夫婦正鬧離婚，有正當理由墮胎，丈夫提出的索償也缺乏法理依據，駁回整個訴訟請求。有網友批評丈夫手法離譜，甚至猜測他只是想向前妻索償而隨便找個理由。

陸媒報導，成都高新法院日前就1宗引起關注的家庭糾紛案宣判。案情指，2021年9月，小劉(男)和小趙(女)開始交往，3個月後小趙懷孕，檢查時發現患子宮肌瘤，2人在當時即登記結婚。惟事隔不久，去年新年期間2人出現感情問題而分居，至2月27日，小趙要求離婚及墮胎。由於丈夫不同意，小趙便獨自到醫院墮胎，小劉得悉情況後氣得向妻子提告，並要求離婚；當時經法院調解，雙方自願離婚不用打官司。

直至去年8月，小劉又覺得前妻「侵犯生育權」，痛失小孩對他造成精神損害，於是再向高新法院要求舊愛賠償精神撫慰金。事件引起熱議，不少人好奇原來男人都有生育權，「真他X搞笑男的有什麼生育權」、「女方有生育自由。男的有什麼權利干涉？」、「誰的肚子誰做主，不服自己生」、「女方都有子宮肌瘤了，男方還要求生育權？」。

法官對此作出解釋，生育權是法律規定的基本公民權，《中華人民共和國婦女權益保障法》第32條規定「婦女依法享有生育子女的權利，也有不生育子女的自由」，但男方也享有生育權。雙方婚後應協商決定生育與否，女方懷孕後如要墮胎，應與男方協商。若未經男方同意又無正當理由墮胎，會侵犯男方生育權，可提離婚訴訟，但不能主張損害賠償。何謂正當理由一般有3情況，包括女方患不宜繼續懷孕疾病、夫婦關係差到分居、女方已提出離婚。

案件中小劉和小趙婚後感情欠佳，女方在提出離婚的情況下想終止懷孕，具備正當理由，非擅自墮胎，考慮到女方懷孕時發現患子宮肌瘤，基於健康問題也有理由墮胎，法院最後判女方沒有侵害前夫的生育權，而前夫索償也缺乏法理依據，駁回整個訴訟請求。

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文章授權轉載自《香港01》

墮胎

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