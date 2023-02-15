國風花燈萌 京城商圈打卡熱

逛「福兔」藝術展祈福新年，賞花燈沉浸式感受國風氛圍…，假期雖然已經結束，京城各大商圈人氣依然未減，豐富的體驗吸引人們紛紛走出家門打卡。

「這就是網上很火的6公尺高巨型福兔！表情真霸氣，太有喜感了！」傍晚，90後小玥相約好友來到僑福芳草地，一隻高達6公尺的巨兔矗立在東門外入口處，成為最火的拍照打卡點之一，夜幕下，燈火璀璨，無論是專程參觀的遊人還是路過的市民，都忍不住駐足觀望。

步入館內，整座購物中心充滿了兔元素，13隻五彩繽紛的小兔嬉戲於中庭草坪，勾勒出活力盎然的畫面。「孩子看到小兔子就走不動了，在這裡欣賞了好半天。」同樣專程來打卡的劉女士將鏡頭對準兒子，抓拍了一連串的照片。照片裡，小朋友時而和兔子握手，時而坐在草坪靜靜仰望，甚是可愛。

據工作人員介紹，僑福芳草地聯合當代藝術家劉若望以「福兔」公共藝術展開啟新年，希望以兔子溫柔敦厚、萌趣可愛的形象撫慰大眾心靈，讓人們感知世界的生息。假期裡還舉辦了寫福字、剪紙、捏麵人等一系列中華傳統民俗文化互動體驗，拉滿新春氛圍感。

夜晚，大興大悅春風裡北廣場燈光閃爍，以「山海神韻千燈送喜」為主題的第二屆火神廟春風燈會，吸引市民們拍照打卡。門口，兩隻閃閃發光的兔子倚靠在「福」字左右。仔細觀察，不同造型的非遺花燈，還原了神話裡的祥瑞傳說。15公尺高的扶桑神樹枝繁葉茂，占地20平方公尺的巨型貔貅寓意財源滾滾…，讓人彷彿穿越到山海經的神奇世界，開啟關於中華山海的大膽想像。

走進豐台區銀泰百貨，人們置身燈海中拍照打卡，還有愛美的姑娘換上了漢服，沉浸式感受國風氛圍。「地上有兔子花燈，頭頂有錦鯉花燈，周圍還有燈籠環繞，太有氛圍感了！」家住角門西的王女士說，上次來吃飯時就被眼前的氛圍吸引，這次特意梳妝打扮了一番，在這裡定格自己的兔年美照。