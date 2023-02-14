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陸各地初婚平均年齡接近30歲 晚婚漸成趨勢

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
從大陸各地官方通報的統計數據來看，各地初婚平均年齡推遲已是普遍趨勢。(新華網)
從大陸各地官方通報的統計數據來看，各地初婚平均年齡推遲已是普遍趨勢。(新華網)

大陸多地民政部門近日公布2022年度婚姻大數據，各地初婚平均年齡基本接近30歲。從官方通報的統計數據來看，各地初婚平均年齡推遲已成普遍趨勢。

江蘇省民政廳近日發布的2022年全省婚姻登記大數據顯示，2022年江蘇省結婚登記平均年齡為31.04歲，其中男性31.68歲、女性30.4歲。按照類型分析，初婚平均年齡為27.49歲，其中男性28.19歲、女性26.74歲。

據《新華日報》報導，除了近5年江蘇省結婚登記量呈逐年下降趨勢以外，全省初婚年齡逐年增大。數據顯示，2020、2021年的江蘇省初婚平均年齡則分別為27.3歲、27.29歲。其中男性分別為27.99歲、28歲，女性分別為26.57歲、26.52歲。

據大河報報導，河南省民政部門統計數據顯示，2022年全省初婚登記平均年齡為男性29.9歲，女性28.8歲；2021年全省初婚登記平均年齡為男性30.5歲，女性29.4歲。

河南省民政廳相關負責人表示，總體來看，與2021年相比，2022年的初婚人數有所下降，初婚登記平均年齡有所提前，男女都提前了半歲。

不過，具體到河南省內18市層面，已有多地初婚平均年齡突破30歲。資料顯示，2022年河南平頂山、安陽、鶴壁、濮陽、許昌、三門峽、南陽、周口、濟源9市的男性初婚登記平均年齡均已超過30歲，其中最大的是三門峽市為32.5歲；安陽、濮陽、許昌、三門峽4市的女性初婚登記平均年齡超過30歲，其中最大的是安陽市為30.6歲。

此外，浙江杭州、寧波，廣西桂林等城市日前公佈的初婚平均年齡也在30歲左右。

據《中國人口普查年鑑-2020》，2020年中國人平均初婚年齡上升到28.67歲，其中，男性平均初婚年齡為29.38歲，女性為27.95歲。而在2010年中國人平均初婚年齡為24.89歲，男性平均初婚年齡為25.75歲，女性平均初婚年齡為24歲。

也就是說，10年間平均初婚年齡推後了近4歲。其中，男性平均初婚年齡推後了3.63歲、女性平均初婚年齡推後了3.95歲。

《光明日報》曾分析指，在「房子、車子、票子」成為21世紀結婚「三大件」的情況下，經濟發達地區的高房價、高生活成本與養育成本，使得很多適齡青年不得不選擇推遲結婚的時間。

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