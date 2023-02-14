「中國複眼」二期開工建設 可探測上千萬公里外小行星

大陸太空探測工程又有新進展，能夠探測千萬公里外小行星的「中國複眼」第二期，已經在重慶開工建設，工程分為三期，預計將於2025年建成。

據央視新聞報導，2月14日上午，「中國複眼」二期，又名「大規模分佈孔徑深空探測雷達項目」在重慶市雲陽縣龍角鎮中洲島開工建設。該項目總占地面積300餘畝，將建設25部30公尺孔徑雷達，實現對千萬公里外的小行星探測和成像，該項目計畫於2025年建成。

據指出，分佈孔徑深空探測雷達類似於很多小天線合成一個大天線，協同工作的多個雷達單元形似昆蟲「複眼」，因此稱該設施稱為「中國複眼」，雖然單一雷達功率有限，但是由於雷達和雷達之間的功率疊加，因此可以實現超遠端探測功能。

「中國複眼」項目係由北京理工大學牽頭在重慶建設的觀測工程，分為三期進行，第一期「分散式雷達天體成像測量儀驗證試驗場」，由4部16公尺孔徑雷達組成，用於驗證雷達體制和關鍵技術可行性，已於2022年12月實現雷達開機，將月球三維成像。