情人節前夕「海誓山盟」石碑碎裂？網友：承受太多誓言

綜合陸媒報導，浙江東極島有一塊「海誓山盟」石碑，是情侶旅遊打卡聖地，以往不少情侶在碑前拍照留念。近日有網友爆料稱，今年情人節前夕，這塊「海誓山盟」石碑竟然碎了。後經當地政府工作人員求證，該石碑非情人節前夕碎裂。

根據網友拍攝影片，現在的「海誓山盟」石碑只剩下一個「盟」字，上方三個字全都碎裂掉落。不少網友戲稱，這塊石碑承受了太多不該承受的誓言，不堪重負所以碎了。

東極島鎮政府工作人員回應稱：「海誓山盟那塊石頭，好像是被颱風打碎了。具體什麼時間碎的我們也不知道，很久以前就碎了吧。（說昨天才碎是）瞎扯的，不能信的。」

據悉，東極島並不是一個正式的地理名稱，也不是指單個的島嶼，而是習慣上對浙江省舟山市普陀區東極鎮所轄的所有島嶼的總稱，其地理上的正式名稱應該為中街山列島。

東極島位於中國大陸東端，幾乎包攬了真正意義上的陽光、碧海、島礁、海味，近年成為熱門旅遊地之一，氣候宜人，水質清澈。

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文章授權轉載自《香港01》