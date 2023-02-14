旅遊火爆 哈爾濱機場客流回升

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

哈爾濱太平國際機場（下稱哈爾濱機場）12日發布消息，大陸春運36天以來，哈爾濱機場共保障航班起降、完成旅客吞吐量分別恢復至2019年的98.4%、91%。火爆的冰雪旅遊，帶動哈爾濱機場客流快速增長。

中新社報導，截至2月11日，大陸春運36天（1月7日至2月11日）期間，哈爾濱機場共保障航班起降15230架次，完成旅客吞吐量210萬人次。 　　

雖然春節假期已經結束，但民眾出遊熱情不減，各地遊客慕名來到哈爾濱，感受哈爾濱冰雪的獨特魅力。春節過後，哈爾濱機場持續高位運行。目前，哈爾濱機場每天航班430架次左右，旅客量5萬餘人次。 　　

為滿足廣大旅客出行需求，哈爾濱機場通過增加班次、調換機型等方式靈活調整運力配置，重點對北京、上海、廣州、三亞、海口等城市加大運力投放力度，每日哈爾濱至北京、上海均超過20班，至深圳、三亞、海口、成都、杭州、廣州均超過10班，協調航空公司對熱門航線更換寬體機執行。

據瞭解，2018年哈爾濱機場年旅客吞吐量突破2000萬人次，成為大陸東北地區首家跨入2000萬人次的機場。

機場 航班

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