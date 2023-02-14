台灣青年定居南寧 實現安家夢

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
來自台灣南投縣，在南寧師範大學任教已兩年多，沙部·魯比和妻子潘怡廷都覺得，廣西南寧適合就業安家。圖為沙部·魯比一家三口在家享用午餐。（中新社）
來自台灣南投縣，在南寧師範大學任教已兩年多，沙部·魯比和妻子潘怡廷都覺得，廣西南寧適合就業安家。圖為沙部·魯比一家三口在家享用午餐。（中新社）

「租房是生存，有房才是生活。」台灣青年沙部·魯比近日受訪時表示。

中新社報導，沙部·魯比是廣西南寧師範大學台灣教師，來自台灣南投縣，在南寧師範大學任教已兩年多，沙部·魯比和妻子潘怡廷都覺得，廣西南寧適合就業安家。2021年底，沙部·魯比用住房公積金貸款，在南寧師範大學武鳴校區附近購置了一套140平方公尺的住房。今年春節前夕，沙部·魯比一家三口住進了新房。他依循中國人的傳統習俗，春節留在南寧過年，給新房暖房。

沙部·魯比博士畢業後，先是自己開公司創業，後來到福建任教，在朋友的引薦下，他於2020年來到南寧師範大學任教，被聘為體育與健康學院公共體育教研室主任。 　　

事業發展順利的沙部·魯比產生了在南寧買房安家的想法，2021年底，他在學校附近的一個小區，看中了一套140平方公尺的住房。經瞭解，他可以申請用住房公積金貸款買房，於是向廣西區直住房公積金管理中心遞交了申請。

沙部·魯比辦理公積金貸款時出現過小插曲。由於他的名字中有一個特殊符號，廣西區直住房公積金管理中心的業務操作系統當時沒有這一設置。於是，該中心全力組織技術部門升級系統，很快解決了這一問題。

在南寧實現安家夢的沙部·魯比，把妻子潘怡廷和孩子從台灣接到南寧，結束了奔波兩岸的分居生活。沙部·魯比還讓妻子和孩子也辦理了台灣居民居住證。「現在我們都是南寧人了。」沙部·魯比說。 　　

沙部·魯比一家三口已漸漸融入南寧，他打算把孩子送到當地的幼兒園，並就近念小學和中學。他們一家都愛上了廣西的螺螄粉等美食。潘怡廷已註冊一家公司，做好了在南寧創業的準備。

南寧師範大學已經吸引了10多名台灣教師前來任教。

春節 體育 創業

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