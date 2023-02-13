中研院院士、歷史人類學家王明珂赴北大歷史系任客座講席教授

中研院院士、台灣著名歷史人類學家王明珂最近已出任北京大學歷史學系客座講席教授（全職）。

澎湃新聞報導，2月10日，北京大學歷史學系官方微信公眾號刊文「王明珂 誰的歷史：自傳、傳記與口述歷史的社會記憶本質」提到，王明珂已在北大歷史系任教。

王明珂是美國哈佛大學東亞系博士，曾任中研院歷史語言研究所特聘研究員、2017-2020年任歷史語言研究所所長。

據中研院官網，王明珂豐碩而深具原創性的研究成果對於中國古代族群互動、歷史記憶、社會結構、性別文化等皆具啟發，在中國史與歷史人類學領域享有極高聲譽，2014年獲選為中央研究院院士。2022年11月1日退休後，本所特借重其專業，聘為通信研究員。

澎湃新聞報導稱，北京大學官網去年6月介紹，王明珂是享譽海內外的歷史人類學者，他在本科與碩士研究生階段接受史學訓練，在哈佛大學攻讀博士學位時建立其考古與社會人類學基礎，1994年開始長期從事結合史學與人類學的青藏高原東緣村寨人群之研究。

王明珂由多點移動之村寨田野研究入手，深入瞭解歷史記憶、族群認同與人類生態之間的關係，然後藉此重新思考古今中國之歷史記憶、族群認同與人類生態長期變化，並以此說明華夏與其邊緣共生、互動且經過近代變遷而形成當代中華民族的過程。

應北京大學人文社會科學研究院的邀請，王明珂於2022年3—5月抵京訪問，擔任文研院特邀訪問教授。他也是自2020年疫情發生以來，到訪北大文研院的首位台灣學者。

王明珂主要著作有《毒藥貓理論：恐懼與暴力的社會根源》、《華夏邊緣：歷史記憶與族群認同》、《羌在漢藏之間：一個華夏邊緣的歷史人類學研究》、《英雄祖先與弟兄民族：根基歷史的文本與情境》、《遊牧者的抉擇：面對漢帝國的北亞遊牧部族》、《反思史學與史學反思：文本與表徵分析》，以及《尋羌》《父親那場永不止息的戰爭》等田野雜記。