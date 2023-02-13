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中國去年掃黃打非1.3萬起 刑事處罰4000人

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸公布去年掃黃打非成果。中新周刊
大陸公布去年掃黃打非成果。中新周刊

中國大陸13日公布去年「掃黃打非」的十大案件，和該年度執法的統計數據。據大陸全國「掃黃打非」辦公室統計，2022年，共查辦相關案件1.3萬多起，其中刑事案件超過2,000起，刑事處罰超過4,000人。

「掃黃打非」是指清理違規色情和非法出版物，據澎湃新聞報導，大陸全國「掃黃打非」辦公室公布2022年度十大案件，涉及製售非法侵權盜版出版物、侵犯未成年人權益、網路傳播淫穢物品、編發非法期刊等類型。

同時，還公布數據顯示，2022年，大陸共查辦「掃黃打非」案件1.3萬多起，其中刑事案件超過2,000起，刑事處罰超過4,000人。

在十大案件中，較具代表性的包括去年3月，湖南益陽破獲曹某等人非法印製少兒外文讀物，累計銷量超3,000萬冊，涉案金額人民幣7,400萬元，抓獲犯罪嫌疑人12名；去年3月，上海破獲一起傳播淫穢物品牟利案件，抓獲犯罪嫌疑人42名，透過兒童色情網站傳播涉未成年人淫穢視頻，涉案金額人民幣3,500萬多元。

此外，還有前年12月，黑龍江牡丹江「羞羞漫畫」傳播淫穢物品牟利案，該跨年度案件抓獲犯罪嫌疑人147名，涉案人透過APP上傳色情漫畫，涉案金額超人民幣3億元；去年7月福建福州查獲跨福建、廣東、香港等地搭建、運營淫穢網路遊戲平台的大型犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人112名，涉案金額超人民幣3億元。

另還有去年7月，山東濟寧破獲網路淫穢直播案，打掉淫穢直播平台10個，涉案金額人民幣5,000萬元；前年12月四川雅安破獲非法期刊案，抓獲犯罪嫌疑人20名，涉案人透過編發非法期刊牟利，涉案金額人民幣3億多元。

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