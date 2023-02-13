中國去年掃黃打非1.3萬起 刑事處罰4000人

「失蹤106天後，警方找到當事人自縊身亡的遺體。但全案疑點重重，又引發精神健康的論戰...」震驚中國社會的江西省胡鑫宇失蹤事件，在去年10月時就讀高一的15歲少年胡鑫宇，突然從學校人間蒸發，從此消失；家屬報案後警方出動大批警力搜查，卻始終找不到人。直到今年1月28日，才由地方居民通報找到了胡鑫宇「上吊自縊」的遺體，但地點其實就在學校附近。警方認為胡鑫宇是因身心狀況可能因此輕生，但遺體卻有不少弔詭的疑點，官方調查的缺失與說法，也讓中國輿論難以取信。

2023-02-13 09:39