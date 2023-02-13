中國去年掃黃打非1.3萬起 刑事處罰4000人
中國大陸13日公布去年「掃黃打非」的十大案件，和該年度執法的統計數據。據大陸全國「掃黃打非」辦公室統計，2022年，共查辦相關案件1.3萬多起，其中刑事案件超過2,000起，刑事處罰超過4,000人。
「掃黃打非」是指清理違規色情和非法出版物，據澎湃新聞報導，大陸全國「掃黃打非」辦公室公布2022年度十大案件，涉及製售非法侵權盜版出版物、侵犯未成年人權益、網路傳播淫穢物品、編發非法期刊等類型。
同時，還公布數據顯示，2022年，大陸共查辦「掃黃打非」案件1.3萬多起，其中刑事案件超過2,000起，刑事處罰超過4,000人。
在十大案件中，較具代表性的包括去年3月，湖南益陽破獲曹某等人非法印製少兒外文讀物，累計銷量超3,000萬冊，涉案金額人民幣7,400萬元，抓獲犯罪嫌疑人12名；去年3月，上海破獲一起傳播淫穢物品牟利案件，抓獲犯罪嫌疑人42名，透過兒童色情網站傳播涉未成年人淫穢視頻，涉案金額人民幣3,500萬多元。
此外，還有前年12月，黑龍江牡丹江「羞羞漫畫」傳播淫穢物品牟利案，該跨年度案件抓獲犯罪嫌疑人147名，涉案人透過APP上傳色情漫畫，涉案金額超人民幣3億元；去年7月福建福州查獲跨福建、廣東、香港等地搭建、運營淫穢網路遊戲平台的大型犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人112名，涉案金額超人民幣3億元。
另還有去年7月，山東濟寧破獲網路淫穢直播案，打掉淫穢直播平台10個，涉案金額人民幣5,000萬元；前年12月四川雅安破獲非法期刊案，抓獲犯罪嫌疑人20名，涉案人透過編發非法期刊牟利，涉案金額人民幣3億多元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言