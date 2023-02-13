四川德陽「上九會」 拜孝子、逛廟會

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
「上九會」是德陽孝泉古鎮特有的民俗商貿活動，圖為「上九會」的年俗表演。圖／本報四川德陽傳真
「上九會」是德陽孝泉古鎮特有的民俗商貿活動，圖為「上九會」的年俗表演。圖／本報四川德陽傳真

近日，在四川省德陽市旌陽區孝泉鎮，一場遊客喜聞樂見、別具地方特色的「上九會」在這裡精彩上演。妙趣橫生的民俗表演，吸引了數萬名遊客，逛廟會、觀民俗、拜孝子、購特產，讓大家體味別樣年味。

「上九會」是孝泉古鎮特有的民俗商貿活動，至今已延續數百年。此次上九會以「中國民俗年幸福上九會」為主題，集合傳統民俗文化展演、曲藝表演、鬧元宵放河燈、民俗巡遊、商品交流等豐富多彩的特色文化活動，是一場融年禮、年俗、年味和年趣於一體的文化盛宴。

開幕式上，祥獅獻瑞、夢幻魔術、古典舞蹈、歌曲聯唱、歡樂互動一一上演，春節的熱鬧氛圍在現場洋溢。另一邊的德孝城門口，舞獅表演、豬八戒背媳婦、劃采蓮船、坐花轎、坐雞公車、投壺射禮等多個傳統民俗表演輪番登場。演員身著色彩鮮豔的古裝，伴著歡快熱鬧的小調，進行生動的表演，讓現場遊客讚不絕口。

據悉，本次上九會將持續3天。夜間實景演出、安安送福民俗巡遊、經典川劇展演等活動，也將陸續上演。

體味 元宵 媳婦

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