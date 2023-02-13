兩岸電視主持新秀會 2台生最佳新秀

第十四屆海峽兩岸電視主持新秀會日前在福州順利落幕。

經過賽場上的交流切磋，廈門理工學院肖威龍、台灣世新大學陳妤蒨、台北市立大學紀羽柔等三名來自海峽兩岸的電視主持新人脫穎而出，獲得「最佳新秀」榮譽，並收到來自福建省廣播影視集團的工作邀約。

新華社報導，新秀會前夕，來自大陸17個省（市、自治區）與台灣的54名兩岸青年以才藝會友，在三場交流會中講述個人與福州的不解之緣，在模擬主持活動中體驗新聞評述、主題演講、出鏡主持、即興演講等播音員、主持人的相關業務。

經過三天交流，台灣青年紀羽柔對大陸的陌生感逐漸消弭。她說：「來之前擔心和其他新秀會不會因為競爭而相處不那麼融洽，但來了之後發現，大家聊起來都很舒服，約好有機會就去對方家鄉走走。」

為拓展兩岸青年的交流合作空間，新秀會創新設置小組合作賽、聯合採訪、自由辯論、即興演講等形式。台灣主持人唐從聖表示：「新秀們的內容都經過精心設計，我覺得都很精彩。從整體上看，大陸青年的口才普遍非常好，思維邏輯都很清楚，台灣選手比較即興，比較擅長情感表達，各有所長，共同成長。」

「大舞台所帶來的壓力、刺激以及同各地新秀的交流，是很寶貴的經歷，為兩岸青年提供了激盪思想、交流切磋的機會。」曾獲2019年海峽兩岸電視主持新秀會「最佳新秀」的台灣青年蘇子朋作為嘉賓來到現場。「重返舞台有三動——激動、感動和心動，飛機落地的那一刻便想起了2019年初來大陸時的激動心情。」

新秀會還舉辦「你好，福州新區」風物推薦官采風活動，邀請30位參加交流會的新秀前往琴江滿族村、網龍網絡公司、商務印書館福州分館進行采風，並且以「鄉村振興新畫卷」「高新科技迎突破」「文化產業新發展」為主題，以網路短影音的形式來宣傳福州新區的新風尚。