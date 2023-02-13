推進兒童健康 陸推3提升2促進

大陸國家衞生健康委員會婦幼健康司司長宋莉11日在北京表示，大陸正以「三提升」「兩促進」系列舉措大力促進優生優育服務水平，從生育起點、嬰幼兒健康著力，推進兒童健康全面發展。

新華社報導，在當天由中國計劃生育協會、全國政協人口資源環境委員會和中國人口與發展研究中心聯合主辦的第三屆中國人口與發展論壇上，宋莉介紹，「三提升」，即母嬰安全行動提升計劃、健康兒童行動提升計劃和出生缺陷防治能力提升計劃；「兩促進」，即生殖健康促進行動和母乳餵養促進行動。

2021年大陸孕產婦、嬰兒、5歲以下兒童死亡率均降至歷史最低水平。為進一步提高優生優育服務水平、維護婦女兒童健康權益，當年，大陸國家衞生健康委在總結既往經驗基礎上，先後印發《母嬰安全行動提升計劃（2021-2025年）》和《健康兒童行動提升計劃（2021-2025年）》。

宋莉說，母嬰安全行動提升計劃以進一步降低孕產婦死亡率和嬰兒死亡率為目標，鞏固落實母嬰安全五項制度；健康兒童行動提升計劃下一步將大力推進新生兒安全提升行動等，特別是兒童早期發展服務提升行動，為此，大陸國家衞生健康委還專門印發《3歲以下嬰幼兒健康養育照護指南（試行）》，指導家庭養育人掌握科學育兒理念和知識，提高嬰幼兒健康養育照護能力和水平。

出生缺陷是嬰兒死亡和殘疾的主要原因。近年來大陸官方不斷加大醫療衛生事業投入，完善出生缺陷防治體系，從「生命起點」開始為兒童健康「把好關」。

「出生缺陷防治能力提升計劃將進一步從三級預防、四道關口做起。」宋莉說，特別是在一級預防中進一步做好婚前醫學檢查、孕前優生健康檢查，在二級預防中著力提升產前篩查和產前診斷能力，在三級預防中加強新生兒疾病篩查和早期干預及康復服務能力提升。