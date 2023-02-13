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西安飛比什凱克 啟航

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

11日，搭載著129名旅客的CZ8145航班從西安咸陽國際機場起飛，飛往吉爾吉斯首都比什凱克，標誌著西安至比什凱克航線正式開通。

中新社報導，該航線由南方航空執飛，去程航班號為CZ8145，回程航班號為CZ8146，航班每周六執行一班，以波音737—800機型執飛。 　　

據介紹，西安至比什凱克航線的開通，將為中吉兩國人員往來搭建便捷的航空運輸通道，有利於深化中國與一帶一路沿線國家和地區的交流合作，開展重要產業和人文交流。 　　

為更好服務民眾出行，西安咸陽國際機場積極配合海關、邊檢等相關單位，全面恢復各項國際保障功能。

在產品配套方面，西安咸陽國際機場各項中轉旅客服務產品已經相繼恢復，國際中轉免費餐食、免費大巴、優惠購物等產品也已全面開放。

此外，西安咸陽國際機場將深化與城際、高鐵聯動合作，暢通空、鐵、地立體出行通道，做好多種交通聯運的全鏈條保障，確保旅客經西安國際中轉能夠更加便捷順暢。

按照計畫，本月西安咸陽國際機場還將恢復西安至曼谷航線、西安至芭提雅航線。後續將恢復開通更多國際航線，短期計畫復航加密西安至首爾、新加坡、東京等航線，遠期計畫復航西安至莫斯科、羅馬、巴黎、杜拜等航線。

航線 機場 航班

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