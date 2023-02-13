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吉林冰雪運動 台青大開眼界

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

青年台胞許允禮從沒想過，擅長體育運動的自己，到了雪場上運動神經竟然全部「失靈」。

中新社報導，許允禮練習羽毛球和籃球近十年，最近一周裡，她和近二十名台胞青年參加了2023年大陸全國台聯第二十九屆台胞青年冬令營吉林分營，在長春、松原等地體驗冰雪運動、欣賞北國風光。

在與台灣日月潭互為姊妹潭的長春淨月潭，許允禮第一次踩上滑雪板時發現，自己一時間「不會走路」了，在平地上也能摔倒，兩條腿擰成了麻花。有過滑雪經驗的志工楊小瑜一路扶著她，教她動作要領。

許允禮直言，滑雪對她來說是一次全新的體驗。她發現，在這裡從學齡前兒童到四五十歲的中年人都熱中滑雪，也有不少人從南方專程來到吉林體驗滑雪之趣。

吉林省位於冰雪黃金緯度帶，近年來，當地不斷加大冰雪資源的開發利用，目前已建成75座不同規模的滑雪場，擁有319條雪道。

北京冬奧會後的首個雪季，在滑唄APP上，吉林省的北大湖、萬科松花湖、通化萬峰、長白山萬達四大滑雪度假區，均進入大陸滑雪場滑行里程數排行榜的前十名。

吉林省台聯在此次冬令營中安排了多項與雪有關的主題活動，讓青年台胞深切感受到東北地區獨特的冰雪文化。

在長春冰雪新天地，512公尺的冰滑梯讓史奇龍和史奇樂兄弟倆興奮不已。「我們玩了兩次，很刺激。」史奇龍說，很好奇、也很驚訝，這處由冰雪打造的景區到底有多大？

長春冰雪新天地占地156萬平方公尺，擁有108個單體冰建和28個單體雪建。夜幕下，整座山體流光溢彩，如夢如幻。

青年 台聯 北京冬奧

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