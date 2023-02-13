聽新聞
test
0:00 / 0:00
北京冬奧大屏 入藏電影博物館
從開幕式上的黃河奔流入海，到閉幕式上折柳寄情……，打造出目前世界最大LED三維立體舞台的顯示科技，成了北京冬奧會開閉幕式驚豔世界的利器。
冬奧會期間鳥巢現場所使用的LED螢幕，日前正式捐贈給中國電影博物館，用於收藏和展示，並再現冬奧開閉幕式的精彩瞬間。
北京冬奧會開閉幕式舞台由地屏、冰立方、冰瀑和南北看台屏組成，總面積約14500平方公尺，是全世界最大的LED螢幕。利亞德提供了總面積近10000平方公尺的LED螢幕，約占顯示總面積的70%。
為進一步保護傳承和利用好冬奧文化遺產，沉浸式再現冬奧開閉幕式光影場景，利亞德將冬奧會期間鳥巢現場所使用的LED螢幕作為冬奧會遺產，捐贈給中國電影博物館。其中，位於中國電影博物館圓廳正中的立面顯示幕高24公尺、寬9.5公尺；位於圓廳地面的異形顯示幕為695平方公尺，兩塊大螢幕代表性地重現鳥巢現場布局。
「冬奧大屏在中國電影博物館收藏、展示，將冬奧會的精彩延續到賽場之外，有利於實現冬奧遺產利用效益最大化。」利亞德集團有關負責人說。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言