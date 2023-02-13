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北京冬奧大屏 入藏電影博物館

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
2022北京冬奧會開幕式的場景，在中國電影博物館完美再現。圖／本報北京傳真
2022北京冬奧會開幕式的場景，在中國電影博物館完美再現。圖／本報北京傳真

從開幕式上的黃河奔流入海，到閉幕式上折柳寄情……，打造出目前世界最大LED三維立體舞台的顯示科技，成了北京冬奧會開閉幕式驚豔世界的利器。

冬奧會期間鳥巢現場所使用的LED螢幕，日前正式捐贈給中國電影博物館，用於收藏和展示，並再現冬奧開閉幕式的精彩瞬間。

北京冬奧會開閉幕式舞台由地屏、冰立方、冰瀑和南北看台屏組成，總面積約14500平方公尺，是全世界最大的LED螢幕。利亞德提供了總面積近10000平方公尺的LED螢幕，約占顯示總面積的70%。

為進一步保護傳承和利用好冬奧文化遺產，沉浸式再現冬奧開閉幕式光影場景，利亞德將冬奧會期間鳥巢現場所使用的LED螢幕作為冬奧會遺產，捐贈給中國電影博物館。其中，位於中國電影博物館圓廳正中的立面顯示幕高24公尺、寬9.5公尺；位於圓廳地面的異形顯示幕為695平方公尺，兩塊大螢幕代表性地重現鳥巢現場布局。

「冬奧大屏在中國電影博物館收藏、展示，將冬奧會的精彩延續到賽場之外，有利於實現冬奧遺產利用效益最大化。」利亞德集團有關負責人說。

博物館 電影 北京冬奧

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