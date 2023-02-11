海峽兩岸電視主持新秀會 2台生獲「最佳新秀」與工作邀約

第十四屆海峽兩岸電視主持新秀會，10日在福州新區圓滿落幕。經過兩個多小時的交流切磋，來自廈門理工學院肖威龍、台灣世新大學的陳妤蒨、台北市立大學的紀羽柔脫穎而出，獲得「最佳新秀」榮譽。同時也獲得來自福建省廣播影視集團的工作邀約。

「我能感覺到，我們之間有一種共好的感覺，就是『你好，我就會好』。」經過三天交流，台灣新秀紀羽柔對大陸的陌生感逐漸消弭，「在來之前會擔心，大陸的學生是不是比較會競爭，相處不那麼融洽。但來了之後發現，大家聊起來都很舒服，約好有機會去對方省份走走。」

隨著防疫政策的調整優化，本屆新秀會告別「雲端」連線，重返線下交流。曾經三次擔任新秀會指導老師的台灣知名主持人唐從聖表示，新秀們的內容都經過精心設計——名字、省份、背景結合各方面資訊，都很精彩。

唐從聖指出，從整體上看，大陸新秀的口條普遍非常好，思維邏輯都很清楚，而台灣的選手內容比較即興，比較擅長情感表達。要在這兩者進行取捨，大概是我擔任新秀會指導以來最難的一屆。

中國視協駐會副主席、秘書長范宗釵表示，面對面交流有利於促進兩岸同胞特別是青少年群體的情感認同和心靈契合，為兩岸融合發展凝心聚力。

為拓展兩岸新秀的交流合作空間，新秀會對第一輪「新人說新區」的規則進行創新，以小組合作賽形式替代原先的單一對抗形式。24位新秀分為4組，分別圍繞「福州新區」的數字經濟、特色產業、濱海文旅、人文歷史進行自我介紹，既要闡述個人故事、解讀在地特色，又要溝通團隊表達，保證內容完整。

第二輪「紅藍對抗」，8名新秀分為4組，抽籤決定180秒的主持形式——聯合採訪/自由辯論。聯合採訪，考驗個人的語言組織能力、資訊整合能力、控場應變能力，又考驗團隊溝通能力、協作能力。自由辯論，注重邏輯和技巧。「1V1比拼」的形式加劇了對抗性，不到最後一秒，結果無法料定。

台灣世新大學口語傳播暨社群媒體學專任教授溫偉群指出，新秀們抽到題目之後，要在短時間內反應出來是很不容易。相信表現優秀的同學一定是針對各方面的素材進行長期涉獵。

進入最後一輪的即興演講，四位新秀透過現場大螢幕抽籤決定演講順序及內容，根據提供的故事開篇完成講述。在這一輪裡，來自廈門理工學院的肖威龍展現出豐富的知識儲備。

福建省廣播影視集團董事長曾祥輝表示，面向兩岸吸引人才、發現人才、培育人才，也體現了作為主流媒體的一貫擔當，為兩岸融合發展作出了應有貢獻。

除海峽兩岸電視主持新秀會，曾祥輝指出，集團還創辦了IM兩岸青年影展、海峽青年節、海峽論壇·海峽影視季等多項兩岸品牌交流活動，得到了越來越多青年朋友的肯定和支持。未來還會創辦更多優秀的、推動兩岸融合發展的節目和活動。