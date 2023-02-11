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正妹足球員老家被百人強拆 怒轟：這是法治社會嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
中國現役正妹足球員呂童童近期在微博控訴老家被百人強拆，她與家人死命抵抗卻遭暴力相向。圖擷自微博
中國現役正妹足球員呂童童近期在微博控訴老家被百人強拆，她與家人死命抵抗卻遭暴力相向。圖擷自微博

中國一名現役正妹足球員呂童童近期在微博控訴老家被百人強拆，老家雖然擁有完整的房產證，卻被別人硬生說是違建，要求強拆，她也錄下影片存證，只見她與哥哥全力抵抗外人闖入家裡，甚至手也被用到受傷，但警方完全沒有到場制止，令她心寒質疑「這是美好的法治社會嗎？」

呂童童10日在微博發文，她表示，山東老家的房屋拆遷仍在協調，她的家人也提出行政覆議，但近期卻被強制斷水斷電，甚至有300人湧入要求拆除老家，她與家人抗爭過程，想要錄影存證，對方卻試圖搶走手機，19歲的妹妹也被關在貨櫃屋，被3個人壓著打巴掌，哥哥和姑姑也被拖行十幾米，全家人受傷送醫。

中國現役正妹足球員呂童童近期在微博控訴老家被百人強拆，她與家人死命抵抗卻遭暴力相向。圖擷自微博
中國現役正妹足球員呂童童近期在微博控訴老家被百人強拆，她與家人死命抵抗卻遭暴力相向。圖擷自微博

呂童童表示，老家是2000年左右的建築，有家人設置的牛棚、儲存房，未料一行人闖進家中後，把家裡糧食丟了，拆除衛生間、水泵和衛生間，甚至連圍牆也被推倒，令她相當無奈。

該文一出後，不少網友也陸續留言聲援，「目前來說，沒把妳弄消失、封號都算好的了」、「大概率黑警」、「在中國這只是冰山一角，哪有什麼公平正義，祝妳早日康復」、「這得管管吧」、「支持妳合理維權，加油加油」。

正妹 足球 違建

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