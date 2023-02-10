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影／小三通金泉航線復航 兩岸往返旅客多一新選擇
小三通金泉航線在今日復航，但首航來回僅載送47位旅客，有旅客表示，這條航線開通後，以後他們去南安、石井等地更方便，不用浪費時間再從廈門拉車過去；金門縣政府觀光處長張瑞心也特別代表陳福海縣長，前往水頭碼頭迎接及歡送金泉復航首批旅客，並致贈金門文創紀念品留念。
時隔近3年，福建泉州至金門的小三通客運航線今天恢復通航，原訂9點20分啟航，但因為起霧等因素，八方輪延誤到9時40分從泉州出發，搭載17名旅客，於10時50分抵達水頭碼頭，另11時10分搭載30名旅客從金門前往泉州。
張瑞心表示，在縣長及各界共同爭取下，行政院於2月4日下午核定常態化方案，自2月7日開始推動，並增加金門至泉州的航線。今天金泉航線首航，代表小三通在復航的過程又往前邁進一步。後續，縣府團隊也持續依循陳縣長的指示，針對旅客搭乘人數、地區醫療量能、兩岸疫情情況與各方需求做動態式的檢討因應，並爭取金門小三通逐步開放、滾動擴班，讓更多兩岸民眾可以搭乘，也讓小三通航線發揮更大功能。
前議長王再生與前議員王碧珍今天也趕搭金泉航線首航，兩人都表示，這條航線開通後會讓鄉親更方便，像他們比較常跑南安、惠安等地，大幅縮短拉車的時間，他們也強調，希望小三通早日正常化。
縣府觀光處表示，金泉航線將以每周二班的方式，在周三及周六開航，上午9時20分由泉州開往金門，11時10分由金門返回泉州。金泉航線復航，讓小三通恢復停航前的航線，也讓兩岸往返旅客多了一條航線選擇，有助小三通推動及金門整體發展。
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