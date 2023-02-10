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影／小三通金泉航線復航 兩岸往返旅客多一新選擇

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
前議長王再生與前議員王碧珍今天也趕搭金泉航線首航，兩人都表示，這條航線開通後會讓鄉親更方便。記者蔡家蓁／攝影
前議長王再生與前議員王碧珍今天也趕搭金泉航線首航，兩人都表示，這條航線開通後會讓鄉親更方便。記者蔡家蓁／攝影

小三通金泉航線在今日復航，但首航來回僅載送47位旅客，有旅客表示，這條航線開通後，以後他們去南安、石井等地更方便，不用浪費時間再從廈門拉車過去；金門縣政府觀光處長張瑞心也特別代表陳福海縣長，前往水頭碼頭迎接及歡送金泉復航首批旅客，並致贈金門文創紀念品留念。

時隔近3年，福建泉州至金門的小三通客運航線今天恢復通航，原訂9點20分啟航，但因為起霧等因素，八方輪延誤到9時40分從泉州出發，搭載17名旅客，於10時50分抵達水頭碼頭，另11時10分搭載30名旅客從金門前往泉州。

張瑞心表示，在縣長及各界共同爭取下，行政院於2月4日下午核定常態化方案，自2月7日開始推動，並增加金門至泉州的航線。今天金泉航線首航，代表小三通在復航的過程又往前邁進一步。後續，縣府團隊也持續依循陳縣長的指示，針對旅客搭乘人數、地區醫療量能、兩岸疫情情況與各方需求做動態式的檢討因應，並爭取金門小三通逐步開放、滾動擴班，讓更多兩岸民眾可以搭乘，也讓小三通航線發揮更大功能。

前議長王再生與前議員王碧珍今天也趕搭金泉航線首航，兩人都表示，這條航線開通後會讓鄉親更方便，像他們比較常跑南安、惠安等地，大幅縮短拉車的時間，他們也強調，希望小三通早日正常化。

縣府觀光處表示，金泉航線將以每周二班的方式，在周三及周六開航，上午9時20分由泉州開往金門，11時10分由金門返回泉州。金泉航線復航，讓小三通恢復停航前的航線，也讓兩岸往返旅客多了一條航線選擇，有助小三通推動及金門整體發展。

小三通金泉航線今日復航，一早就有民眾到場排隊購票。記者蔡家蓁／攝影
小三通金泉航線今日復航，一早就有民眾到場排隊購票。記者蔡家蓁／攝影
小三通金泉航線在今日復航，金門縣政府觀光處長張瑞心也特別前往水頭碼頭迎接及歡送金泉復航首批旅客。記者蔡家蓁／攝影
小三通金泉航線在今日復航，金門縣政府觀光處長張瑞心也特別前往水頭碼頭迎接及歡送金泉復航首批旅客。記者蔡家蓁／攝影
縣府觀光處長張瑞心表示，金泉航線復航，讓小三通恢復停航前的航線，也讓兩岸往返旅客多了一條航線選擇。記者蔡家蓁／攝影
縣府觀光處長張瑞心表示，金泉航線復航，讓小三通恢復停航前的航線，也讓兩岸往返旅客多了一條航線選擇。記者蔡家蓁／攝影
小三通金泉航線在今日復航，首航搭乘的旅客並不多。記者蔡家蓁／攝影
小三通金泉航線在今日復航，首航搭乘的旅客並不多。記者蔡家蓁／攝影
小三通金泉航線今日復航，不少鄉親搭乘這艘船前往泉州。記者蔡家蓁／攝影
小三通金泉航線今日復航，不少鄉親搭乘這艘船前往泉州。記者蔡家蓁／攝影

航線 金門 小三通

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