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中午陪情人、晚上嫖娼 陸教育局長誇張行徑全被爆「最愛錢和女學生」

香港01／ 孫聖然
王勝戰出生於1967年12月，2022年3月任余姚市教育局局長。（網上圖片）
王勝戰出生於1967年12月，2022年3月任余姚市教育局局長。（網上圖片）

浙江省余姚市教育局黨委書記、局長王勝戰被查的消息發出後，不少知情人士都紛紛展開爆料，當中更有人稱王勝戰的每日行程為「早上去單位醒酒，中午陪情人，晚上繼續喝酒、唱K或嫖娼」，引起廣泛關注。

綜合陸媒報導，「清廉寧波」微信公號上周三（1日）發布通報稱，余姚市教育局黨委書記、局長王勝戰涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受余姚市紀委市監委紀律審查和監督調查。

令人意想不到的是，一個縣級市的局長被查的消息竟「激起千層浪」。有人在「清廉寧波」留言指，「看到這個消息，真的是大快人心啊，之前生活最大的焦慮不是工作，而是孩子的教育，這波操作殺雞儆猴，雖然希望和正義來的有點晚，但是總算是來了，為舉報的人點讚，舉報的人才是真正的勇士，這個消息是拯救了整個余姚的孩子，也拯救了很多孩子的家長」。

其後，各路知情人士的爆料亦接踵而至，包括王勝戰的每日行程是「早上去單位醒酒，中午陪情人，晚上繼續喝酒、唱K或嫖娼」；以及王勝戰的兩個愛好是錢和女學生等。

更有爆料稱，王勝戰曾靠「從學生口中奪食」在教育系統大肆斂財。余姚市2021年末的統計數據顯示，全市合共有各級各類學校288間，而「飯堂配餐問題」中的利潤亦可想而知。不少來自余姚市的網民都表示，「20多年來，食堂問題一直存在」、「3塊排骨，賣11塊錢…簡而言之，就是以高於市場的價格，讓學生吃到比路邊攤更不放心的食物」。

王勝戰被查的消息發出後，各路知情人士的爆料接踵而至。（網上圖片）
王勝戰被查的消息發出後，各路知情人士的爆料接踵而至。（網上圖片）
王勝戰被查的消息發出後，各路知情人士的爆料接踵而至。（網上圖片）
王勝戰被查的消息發出後，各路知情人士的爆料接踵而至。（網上圖片）
王勝戰被查的消息發出後，各路知情人士的爆料接踵而至。（網上圖片）
王勝戰被查的消息發出後，各路知情人士的爆料接踵而至。（網上圖片）

公開資料顯示，王勝戰出生於1967年12月，1994年8月起在余姚市工作，最初為一名中學教師；2020年7月任余姚市教育局局長、書記，2022年3月任余姚市教育局局長。

2022年11月，《中國教育報》曾刊登過《浙江省余姚市：地方名人文化潤澤學生成長》一文，文中，彼時的王勝戰表示，余姚將深入探究地方名人的文化密碼，吸取中華傳統文化的精華，培育知書達禮、心懷家國的新時代青少年。除此之外，王勝戰被查之前還曾被《中國教育報》評為，「2018年度最受讀者喜愛的校長」。

王勝戰被查之前曾被《中國教育報》評為，2018年度「最受讀者喜愛的校長」。（新民周刊）
王勝戰被查之前曾被《中國教育報》評為，2018年度「最受讀者喜愛的校長」。（新民周刊）

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文章授權轉載自《香港01》

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