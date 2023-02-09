快訊

指導教授變「包工頭」 研究生辛苦成果被陌生學者掛名捧去

NBA／重磅三方交易！傳衛少到爵士、羅素回湖人、康利去灰狼

中國也曾兩度用戰機擊落間諜氣球 靠殲-6與殲-10C完成艱鉅任務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6歲男童溫泉酒店泳池玩泡泡觸電亡 翌日照常營業

香港01／ 文・謝茜嘉
男童爸爸黃先生憶述，當時有其他小朋友大喊「要出泡泡了」，兒子聞訊立即跑過去玩泡泡，但不小心觸撞到泡泡機，隨即觸電倒在一旁。「沸點視頻」微博影片截圖
男童爸爸黃先生憶述，當時有其他小朋友大喊「要出泡泡了」，兒子聞訊立即跑過去玩泡泡，但不小心觸撞到泡泡機，隨即觸電倒在一旁。「沸點視頻」微博影片截圖

家長帶小孩外出遊玩要多注意安全，否則隨時樂極生悲！雲南曲靖1名6歲男童日前於溫泉酒店泳池玩泡泡時，觸碰到泡泡機後觸電死亡，父親不滿酒店沒於泡泡機旁貼上任何安全提示語和設置欄柵保護措施，更質疑酒店沒停業整頓排查，第二天照常營業。酒店方反駁指泳池沒有問題，「電死人說法」是誹謗，目前一切交由警方調查。

據陸媒報道，男童爸爸黃先生憶述，上周六（4日）兒子在「九龍溫泉」酒店的泳池玩耍，泳池旁有個泡泡機，當時有其他小朋友大喊「要出泡泡了」，兒子聞訊立即跑過去玩泡泡，但不小心觸撞到泡泡機，隨即觸電倒在一旁。黃先生指出，「當時搶救是一直在按心肺復甦，到醫院時，瞳孔就已經散了，沒有生命體徵了」，警方法醫初步判定是觸電身亡。

黃先生不滿酒店沒於通電設備泡泡機旁，貼上任何安全提示語和設置欄柵保護措施，而事發後酒店方沒聯絡他談過任何事，「他們就說他們也配合搶救了，包括在殯儀館的喪葬費、孩子的屍檢費，他們也出了」。

黃先生亦質疑在出安全事故後，酒店沒停業整頓，排查安全風險，第二天照常營業，「他們直接沒停，一直在營業」，他對此感到很氣憤，而且朋友將事件於社交平台公開，還被酒店方警告是「污衊」。

「九龍溫泉」職員回應指控表示，「電死人說法」是誹謗，由於政府已介入處理事件，所以一切以官方通報為準。職員強調，「我們水池和水是沒有問題的，其實很多人都不在現場，事實是什麼？很多人也都不知道，所以現在只能等公安機關調查了來。具體是什麼事由、什麼原因（相信）公安機關（會）說明的」。「九龍溫泉」轄區派出所指出，已派員前去了解情況，並開始介入調查。

不少網民對酒店如常營業感嘩然，質疑有「後台」，「這種情況不應該停業整頓嗎？」、「孩子死了，企業就真的可以置身事外嗎？企業的責任心是什麼？」、「其實酒店責任很大，電在水旁邊本身就很危險，應該做好安全標語，孩子只是好奇而已」、「孩子在那觸電身亡，第二天照常營業，這靠山得多硬」、「這麼大的酒店絕對有後台，不是你想讓他停就停的」、「這麼大一個娛樂場所背後不簡單的」。

也有網民認為家長在事件上也有一定責任，「家長幹啥了，自己孩子都看不好？」、「不管怎麼說，我覺得父母是孩子安全的第一責任人」、「看到這種新聞心裏都不好受，危險隨時都在，家裏有孩子的尤其是男孩子，真的太操心了」。

黃先生不滿酒店沒於通電設備泡泡機旁，貼上任何安全提示語和設置欄柵保護措施，而事發後酒店方沒聯絡他談過任何事。「沸點視頻」微博影片截圖
黃先生不滿酒店沒於通電設備泡泡機旁，貼上任何安全提示語和設置欄柵保護措施，而事發後酒店方沒聯絡他談過任何事。「沸點視頻」微博影片截圖

延伸閱讀：

悲-住家水浸-3姐妹同觸電暴斃死狀悽慘-家屬揭更驚人死亡內情

恐怖意外-巴西13歲少女洗澡後濕漉漉開電視慘遭電擊-觸電倒地亡

文章授權轉載自《香港01》

酒店 溫泉 公安 兒子

相關新聞

6歲男童溫泉酒店泳池玩泡泡觸電亡 翌日照常營業

家長帶小孩外出遊玩要多注意安全，否則隨時樂極生悲！雲南曲靖1名6歲男童日前於溫泉酒店泳池玩泡泡時，觸碰到泡泡機後觸電死亡，父親不滿酒店沒於泡泡機旁貼上任何安全提示語和設置欄柵保護措施，更質疑酒店沒停業整頓排查，第二天照常營業。酒店方反駁指泳池沒有問題，「電死人說法」是誹謗，目前一切交由警方調查。

「東四78號」變身國風文化胡同

北京市內，西鄰東四北大街，藏在胡同中的一棟民國風格建築，總能吸引路人的目光。這裡曾是金隅集團所屬單位辦公用房，後作為小型...

東南亞線逾6成 歐美線回溫

大陸官方自6日重啟出境遊，近期大陸國內外航空公司密集宣布2月國際及地區復航路線。據澎湃新聞統計，從航班恢復狀況來看，東南...

廣西優化通關 8口岸暢通

廣西壯族自治區政府7日稱，廣西扎實推動新冠病毒感染「乙類乙管」各項措施落細落實，春節期間未出現疫情反彈，同時優化調整口岸...

2025西藏鐵路規模 拚4000公里

西藏自治區發展和改革委員會近日公布西藏自治區「十四五」及中長期鐵路網規畫，其目標到2025年，川藏鐵路雅安至林芝段、新藏...

大陸知名教授稱「成年人有權做個廢物」 網友淚推：難聽的實話

中國大陸擁有百萬粉絲的數字經濟智庫副院長、曾因參加知名綜藝《奇葩說》走紅的教授儲殷，近日稱「成年人有權做個廢物，做廢物還是挺舒服的」，引發爭議。有媒體評論員稱儲殷此舉「作為學者，讓人深感悲哀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦