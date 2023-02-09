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2025西藏鐵路規模 拚4000公里

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

西藏自治區發展和改革委員會近日公布西藏自治區「十四五」及中長期鐵路網規畫，其目標到2025年，川藏鐵路雅安至林芝段、新藏鐵路日喀則至佩枯錯段、滇藏鐵路波密至然烏段順利實施，青藏鐵路格拉段完成電氣化改造，新藏鐵路佩枯錯至和田段、拉林鐵路複線改造、吉隆口岸鐵路力爭開工建設，全區鐵路已建在建規模達4000公里左右。

中新社報導，2006年7月，青藏鐵路建成通車，結束西藏不通火車的歷史。拉日鐵路、川藏鐵路拉林段分別於2014年、2021年建成通車，與青藏鐵路格拉段共同構成西藏「丁」字形鐵路網主骨架。截至2021年底，西藏鐵路營業里程達1359公里。

規劃介紹，西藏獨特的旅遊資源將吸引更多的海內外遊客，預測2025年全區鐵路旅客發送量約562萬人次、2035年約968萬人次；鐵路貨運方面預測2025年全區貨物發送量約109萬噸，到達量約1029萬噸，2035發送量約179萬噸，到達量約1304萬噸。 　　

規劃目標到2035年，西藏鐵路網總規模達到5000公里以上，其中複線里程1000公里左右，形成以拉薩為中心，覆蓋區內全部地級行政區，便捷連通新疆、青海、四川、雲南等相鄰省區和沿邊主要陸路口岸。 　　

西藏還規劃構建面向南亞開放的鐵路國際通道，加快建設口岸鐵路，連接西藏沿邊主要陸路口岸，打通中國與南亞國家之間的國際鐵路通道。具體以新藏鐵路建設為依託，規劃建設吉隆口岸鐵路（佩枯錯至吉隆）、亞東口岸鐵路（日喀則至亞東）、普蘭口岸鐵路（巴嘎至普蘭）等。

西藏 川藏鐵路 自治區

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