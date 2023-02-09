廣西優化通關 8口岸暢通

廣西壯族自治區政府7日稱，廣西扎實推動新冠病毒感染「乙類乙管」各項措施落細落實，春節期間未出現疫情反彈，同時優化調整口岸通關模式，8個具備通貨能力的邊境口岸均高效暢通。

中新社報導，廣西官方當日召開記者會，介紹廣西更好統籌疫情防控和經濟社會發展有關情況。

根據廣西壯族自治區衛生健康委員會副主任李勇強介紹，今年1月8日正式對新冠病毒感染實施乙類乙管以來，廣西持續強化疫情監測預警準備，並加大境外變異株輸入監測力度，海關累計發現新冠病毒輸入有效序列11條，均不屬於全球重點關注的變異株，未發生新冠病毒疫情反彈，風險在可控範圍內。

廣西是中國大陸唯一與東協陸海相鄰的省區，陸地邊境線長達1020公里，轄區友誼關、東興等口岸均是大陸通往東協各國的便捷通道。李勇強稱，廣西堅持既要嚴防疫情輸入、又要便於人貨往來，高效落實遠端防控、入境防控和入境後防控措施，全區邊境口岸安全穩定運行。

廣西多個邊境口岸已恢復正常化運行，再現車水馬龍景象；企業忙生產、趕訂單，外貿形勢不斷好轉。在廣西友誼關口岸主營電子產品報關業務的一家供應鏈公司有關負責人介紹，省去代駕管控、換駁等環節，工廠出貨成本將下降60%。

據介紹，今年1月8日以來，廣西邊境口岸（互市點）累計出入境車輛5.18萬輛次、同比增長近46%，東興互市區交易量歷史上首次持續超5天達萬票以上。憑祥友誼關口岸成為疫情發生以來大陸唯一旅貨檢不間斷運行的邊境口岸。