大陸知名教授稱「成年人有權做個廢物」 網友淚推：難聽的實話

中國大陸擁有百萬粉絲的數字經濟智庫副院長、曾因參加知名綜藝《奇葩說》走紅的教授儲殷，近日稱「成年人有權做個廢物，做廢物還是挺舒服的」，引發爭議。有媒體評論員稱儲殷此舉「作為學者，讓人深感悲哀」，亦有網友反駁「為何你不躺平？」。

儲殷日前在網絡平台直言：「我們不希望孩子是廢物，是因為他們還有未來，需要多讀書、多成長。人過了35歲以後，做廢物還是挺舒服的，這是生活方式的選擇，因為過了35歲，再壯懷激烈，這一生很大程度上也已經定型了，不是曹操那樣的老驥伏櫪。」

他還稱：「中年人要安於做廢物，到了老年（也）不要因為自己是個廢物而心懷愧疚。這話大家別不愛聽，因為老了沒用就沒用了，沒有什麽不好意思的。」

言論發酵後，有網友認為是「難聽的實話」，也有網友提出質疑：「為什麽你（儲殷）天天上節目，躺平不就完了？」。大陸媒體《極目新聞》2月6日亦有媒體評論員撰文，標題為「學者稱35歲以後做廢物挺舒服的，讓人深感悲哀」。

公開資料顯示，儲殷，吉林長春人， 中國政治學者、經濟學家、國際問題專家。2006年獲中國人民大學博士學位，師從張鳴。曾任國際關係學院公共管理系教授，2021年12月29日，儲殷宣布離職。儲殷還曾參加綜藝節目《奇葩說》第六季。

2020年12月，清華教授劉瑜在某教育演講中稱：「我的女兒正在不可避免的、勢不可擋的成為一個普通人。」儲殷反駁：「他們勸你看開點，不是真的讓你看開，而是認命。」

2022年8月12日，儲殷因「建議30歲未經濟獨立女性儘早回老家」被大陸網友罵上微博熱搜，疑引發民眾特別是不少30歲還未實現經濟獨立的女性網友的不滿。

2022年11月12日，儲殷評價此前因中英文直播帶貨走紅大陸網絡的東方甄選主播董宇輝「只有八九十年代《讀者文摘》的水平」，引發粉絲罵戰，隨後道歉稱「情緒不好」。

網友這樣說：

為賺流量，什麼話都敢說。 文化程度和人品高低不成正比。 前浪鼓勵後浪不要努力，別把前浪拍在沙灘上。 難聽是難聽，但真的是大實話。 建議這些專家不要再建議了。

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文章授權轉載自《香港01》