「東四78號」變身國風文化胡同

北京市內，西鄰東四北大街，藏在胡同中的一棟民國風格建築，總能吸引路人的目光。這裡曾是金隅集團所屬單位辦公用房，後作為小型旅館出租經營，近年來經過改造升級，成了精品公寓。而精品公寓所在的東四78號院，將打造成供周邊胡同居民和遊客休憩的綜合文化空間；剛剛試營業的咖啡館，已有遊客前來嘗鮮。

沿著東四四條胡同向東步行不到50公尺，右手邊能看到一棟民國風格建築，大門上「東四78號」和咖啡館標識分外醒目。進入大堂後，沿著旋轉樓梯來到二層，就是名為Vibes的咖啡館。一位拿著單反相機的顧客坐在窗邊，品著咖啡甜點，不時拍攝窗外景色。

「在空間風格上，我們希望咖啡館能和胡同歷史文化相結合，既古典又現代。」北京金隅酒店管理有限公司東四項目經理丁春祥介紹，位於二層的這處閒置空間，最新引入咖啡經營業態，陳列了復古家具和老北京照片，結合民國建築風格的窗扇，為公寓住客提供了餐飲休憩和商務會客場所，同時也向周邊居民和遊客開放。咖啡館正在試營業階段，2月16日將正式開業。

院落裡有書吧、藝術展廊、活動室、健身房等休閒空間。二層觀景台鬧中取靜，頭頂偶爾有鴿群飛過，幾盆花卉長勢喜人；書吧、藝術展廊等空間也將對外開放，承辦各類文化活動。

東四78號院還由最開始的租賃經營調整為長短租相結合，新增了日租渠道，春節期間持續滿客，吸引不少外地遊客入住，節後諮詢預訂的電話不斷。

東四78號建築原址是毓琅將軍府的一部分，原由其後人居住；民國時期，該區域曾租給「京劇冬皇」孟小冬。

上世紀80年代，這裡成為金隅集團所屬單位用房，後作為旅館出租經營。2018年，東四78號院啟動「騰籠換鳥」，結合「國風靜巷」街區風格，金隅集團投資2200餘萬元人民幣，按照民國建築式樣，打造合院精品服務式公寓。