聽新聞
test
0:00 / 0:00

「東四78號」變身國風文化胡同

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
東四78號院打造供周邊胡同居民和遊客休憩的綜合文化空間，圖為「上新」咖啡館。圖／本報北京傳真
東四78號院打造供周邊胡同居民和遊客休憩的綜合文化空間，圖為「上新」咖啡館。圖／本報北京傳真

北京市內，西鄰東四北大街，藏在胡同中的一棟民國風格建築，總能吸引路人的目光。這裡曾是金隅集團所屬單位辦公用房，後作為小型旅館出租經營，近年來經過改造升級，成了精品公寓。而精品公寓所在的東四78號院，將打造成供周邊胡同居民和遊客休憩的綜合文化空間；剛剛試營業的咖啡館，已有遊客前來嘗鮮。

沿著東四四條胡同向東步行不到50公尺，右手邊能看到一棟民國風格建築，大門上「東四78號」和咖啡館標識分外醒目。進入大堂後，沿著旋轉樓梯來到二層，就是名為Vibes的咖啡館。一位拿著單反相機的顧客坐在窗邊，品著咖啡甜點，不時拍攝窗外景色。

「在空間風格上，我們希望咖啡館能和胡同歷史文化相結合，既古典又現代。」北京金隅酒店管理有限公司東四項目經理丁春祥介紹，位於二層的這處閒置空間，最新引入咖啡經營業態，陳列了復古家具和老北京照片，結合民國建築風格的窗扇，為公寓住客提供了餐飲休憩和商務會客場所，同時也向周邊居民和遊客開放。咖啡館正在試營業階段，2月16日將正式開業。

院落裡有書吧、藝術展廊、活動室、健身房等休閒空間。二層觀景台鬧中取靜，頭頂偶爾有鴿群飛過，幾盆花卉長勢喜人；書吧、藝術展廊等空間也將對外開放，承辦各類文化活動。

東四78號院還由最開始的租賃經營調整為長短租相結合，新增了日租渠道，春節期間持續滿客，吸引不少外地遊客入住，節後諮詢預訂的電話不斷。

東四78號建築原址是毓琅將軍府的一部分，原由其後人居住；民國時期，該區域曾租給「京劇冬皇」孟小冬。

上世紀80年代，這裡成為金隅集團所屬單位用房，後作為旅館出租經營。2018年，東四78號院啟動「騰籠換鳥」，結合「國風靜巷」街區風格，金隅集團投資2200餘萬元人民幣，按照民國建築式樣，打造合院精品服務式公寓。

咖啡館 建築 公寓

延伸閱讀

土耳其7.8強震震垮建築物 衛星影像看前後變化：城市滿目瘡痍

跟山一起呼吸！台中大坑山「頭嵙859」美景咖啡館 視野寬敞、夕陽超美景觀餐廳

寶山水庫半日遊！「沙湖壢咖啡館＋漣漪書屋」竹林深處、湖景第一排，享受書香湖景不限時

新竹縣宇老部落降雪 銀白夢幻世界美極了

相關新聞

「東四78號」變身國風文化胡同

北京市內，西鄰東四北大街，藏在胡同中的一棟民國風格建築，總能吸引路人的目光。這裡曾是金隅集團所屬單位辦公用房，後作為小型...

東南亞線逾6成 歐美線回溫

大陸官方自6日重啟出境遊，近期大陸國內外航空公司密集宣布2月國際及地區復航路線。據澎湃新聞統計，從航班恢復狀況來看，東南...

廣西優化通關 8口岸暢通

廣西壯族自治區政府7日稱，廣西扎實推動新冠病毒感染「乙類乙管」各項措施落細落實，春節期間未出現疫情反彈，同時優化調整口岸...

2025西藏鐵路規模 拚4000公里

西藏自治區發展和改革委員會近日公布西藏自治區「十四五」及中長期鐵路網規畫，其目標到2025年，川藏鐵路雅安至林芝段、新藏...

大陸知名教授稱「成年人有權做個廢物」 網友淚推：難聽的實話

中國大陸擁有百萬粉絲的數字經濟智庫副院長、曾因參加知名綜藝《奇葩說》走紅的教授儲殷，近日稱「成年人有權做個廢物，做廢物還是挺舒服的」，引發爭議。有媒體評論員稱儲殷此舉「作為學者，讓人深感悲哀...

體育考試考18分...陸少年遭父持武士刀刺死 遺言「我在好好學習」

四川早前發生一宗悲劇，一名13歲的少年體育考試只考了18分，其父大怒後拿出武士刀嚇唬，卻失手意外刺死兒子，兒子因失血過多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦